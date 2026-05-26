Elicopter IAR-330, cu 3 militari la bord, problemă tehnică în timpul unui zbor de instrucţie, la Reşiţa

Ministerul Apărării Naţionale informează că, marţi, o aeronavă IAR-330 a întâmpinat o defecţiune tehnică în timpul unui zbor de instrucţie. Din fericire, aeronava a aterizat în siguranţă, iar nimeni din echipaj nu a fost rănit. Aeronava face parte din Escadrila 712 Elicoptere Transport Giarmata.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 17:13
"Marți, 26 mai 2026, o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție.

Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol.

Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare" se arată în comunicatul MApN.

Alte incidente în care au fost implicate aeronave IAR 330

Reamintim că în martie 2022, un elicopter IAR 330-Puma a decolat în misiune de căutare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR şi a pierdut legătura radio cu turnul de control, dispărând de pe radar. Aparatul s-a prăbușit și toți cei șapte membri ai echipajului și-au pierdut viața.

De asemenea, un IAR-330 MEDEVAC s-a prăbușit pe 21 noiembrie 2014 în Mălâncrav, lângă Sibiu, în timpul unui zbor de antrenament. Opt militari şi-au pierdut viaţa iar alţi doi au fost răniţi.

