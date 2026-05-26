Sezonul grătarelor s-a încins deja. La iarbă verde sau pe terasa de acasă, planurile se fac la foc mic, dar cu poftă mare. În magazine, de la grătare și accesorii, până la carne, legume și băuturi, nota finală crește de la un raft la altul. Chiar dacă prețurile sunt piperate, românii spun că distracţia merită fiecare leu.

Reporter: Când e următorul grătar programat?

Client: Astăzi. Vreau ceva de curăţat, nu sunt profesionist, sunt amator.

Mircea nu s-a mulţumit doar cu pofta. A investit 1.600 de lei într-un grătar nou. Dar adevăratul foc începe abia acum: cel din coşul de cumpărături.

Mircea, client: Mie îmi plac aripile de pui, și mai sunt frigăruile de porc, și peștele, dar e un pic mai greu de gătit.

Reporter: Sunteți pasionat?

Mircea: De grătar?! Așa... după fizic.

De la grătare de weekend la bucătării exterioare

Vânzător: Se ridică capacul, aici pui carnea, are plită, patru arzătoare.

Reporter: Care este profilul clientului? Cine caută genul ăsta?

Vânzător: Cam tinerii de peste 30-35 de ani, cam așa.

"Diverse modele avem: pe cărbuni, pe gaz. Lumea este deschisă şi la cele mai scumpe, să zic aşa", a precizat Alina Căpraru, reprezentant magazin.

Carnea şi legumele, mai scumpe decât anul trecut

Şi dacă grătarul e piesa centrală, accesoriile sunt condimentele fără de care focul nu prinde gust: ustensile la 44 de lei, perii 15 lei, cărbuni şi lemne încă 50 de lei.

Marile magazine ştiu bine apetitul românilor pentru grătare şi vin cu variante pentru toate buzunarele. Micii sunt la ofertă - 13 lei caserola, pulpele de pui costă 23 de lei, iar kilogramul de ceafă de porc ajunge la 33 de lei.

În varianta mai economică, mulţi aleg caserolele tip mix grill, unde găseşti porţionat cam tot ce trebuie pentru un grătar rapid. E soluţia "la pachet", cu puţin din fiecare, potrivită pentru toate gusturile. O astfel de caserolă, de aproximativ 600 de grame, costă în jur de 50-60 de lei.

Cât costă un grătar pentru şase persoane

În funcție de produs, prețurile au crescut în medie cu 10 până la 25 la sută față de anul trecut, atât la carne, cât și la legumele care însoțesc de obicei masa de grătar - roșii, castraveți, ardei sau verdețuri pentru salate. Bun, tragem linie. Bucatele pentru grătar 6 persoane, fără băuturi și fără sosuri, pornesc de la aproximativ 200 de lei și pot ajunge chiar spre 350-400 de lei, în funcție de ce punem pe masă.

Iar pentru cei care nu negociază cu gustul, carmangeriile rămân linia întâi a aprovizionării. Acolo, prețurile sunt mai mari şi cu 30%, dar şi aşteptările la fel. Clienţii spun că produsele premium merită fiecare leu pus pe jar.

