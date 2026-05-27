Coreea de Nord a testat pentru prima dată rachete ghidate de inteligență artificială, potrivit presei de stat. De asemenea, Kim Jong Un ar fi supravegheat lansările și ar fi susținut că a fost mulțumit de rezultate.

Coreea de Nord anunță că a testat cu succes "rachete ghidate de Inteligență Artificială"

Testele au implicat mai multe sisteme de arme, inclusiv o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară pe care Kim a promis să o desfășoare în apropierea graniței cu Coreea de Sud, în încercarea de a-și extinde capacitățile militare, relatează Sky News.

Potrivit Agenției Centrale de Știri din Coreea, au fost testate și rachete balistice cu un "focos special conceput pentru utilizare nucleară pe câmpul de luptă", împreună cu o rachetă echipată cu sisteme de navigație "ultra-precise".

Se susține că testele au arătat că armele și sistemele automate de lansare au fost modernizate cu succes pentru a "se potrivi condițiilor adecvate ale războiului modern, astfel încât să le îmbunătățească aplicarea în luptă".

Liderul nord-coreean ar fi cerut eforturi suplimentare pentru modernizarea forțelor de artilerie, astfel încât "nimeni să nu le poată egala" puterea.

Testul vine la o zi după ce armata sud-coreeană a declarat că a detectat lansarea de către Coreea de Nord a mai multor proiectile, inclusiv cel puțin o rachetă balistică de rază mică, către apele sale vestice.

Oficialii sud-coreeni au declarat că racheta a zburat aproximativ 80 km, dar nu au specificat alte tipuri de arme implicate.

Kim și-a intensificat eforturile de consolidare a capacităților nucleare și de rachete ale Coreei de Nord de când diplomația sa cu mize mari cu Donald Trump a eșuat în 2019.

Liderul nord-coreean a adoptat, de asemenea, o linie dură față de Coreea de Sud, pe care a declarat-o "cel mai ostil inamic" al țării sale, și a întreprins ruperea legăturilor de lungă durată.

