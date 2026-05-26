Tot mai multe afaceri mici trag obloanele, sufocate de taxe, scumpiri şi cheltuieli care cresc de la o lună la alta. Primele lacăte se pun în HoReCa, în comerţ şi servicii. Antreprenorii avertizează că urmează un val de concedieri şi cer măsuri concrete care să le mai ia din povara fiscală.

"Pregătesc ultimele cafele. Cam într-o lună va trebui să închidem cafeneaua.", spune un antreprenor HoReCa.

Mihai Moraru şi-a deschis cafeneaua în 2020, când s-a întors în ţară după mai mulţi ani în care a locuit în Elveţia. A investit în mica afacere 55 de mii de euro. A trecut cu bine testul de rezistenţă în pandemie, dar afacerea nu a supravieţuit măsurilor econmice din ultimii ani.

"A fost o perioadă bună la început, până în 2023, când s-a mărit tva-ul la cafea, de la 9 la 19%. Ăla a fost primul şoc. După aia, costul energiei electrice s-a dublat.", explică Mihai Moraru, proprietar cafenea.

Iar acum a ajuns să nu facă faţă cheltuielilor.

"Impozitul pe salariu care mă împiedică să angajez pe cineva. Impozitele, în general, care cresc. Impozitul pe dividende. E un mediu instabil şi e un mediu foarte competitiv. Cine reuşeşte să investească profitul şi să crească, din păcate eu n-am reuşit!", adaugă Mihai Moraru, proprietar cafenea.

A scos la vânzare cafeneaua. La jumătate din suma investită. Şi îşi vede viitorul în altă ţară.

"Mă gândesc să plec din nou în străinătate. Probabil că o să lucrez în domeniu, ca simplu angajat.", mărturiseşte Mihai Moraru.

În aceeaşi situaţie sunt mulţi alţii.

7 din 10 antreprenori spun că sunt afectaţi de lipsa unui Guvern, de inflaţia ridicată şi de instabilitatea economică. 10% dintre ei spun că ar putea să-şi închidă business-ul, în timp ce 23% anunţă că ar putea face concedieri.

Sunt firme din aproape toate domeniile: servicii, comerț, producție, HoReCa, construcții, agricultură și transport.

"Solicitarea mediului de afaceri e aceea de a exista un guvern funcţional, dar mai ales stabil. De a găsi formule în a scădea fiscalitatea pe forţa de muncă. Scăderea impozitării dividendelor.", explică Florin Jianu, preşedinte IMM ROMÂNIA.

"Sunt probleme mari pentru acele business-uri care se vor închide. sunt probleme pentru oamenii care vor fi nevoiţi să-şi caute noi locuri de muncă. Însă deocamdată nu vorbim despre o criză adâncă.", precizează Christian Năsulea, profesor de economie.

În plus, de la 1 iulie, salariul minim ar urma să crească, iar asta înseamnă noi costuri pentru companii. Efectele?

"Vom vedea în continuare scumpiri, vom vedea o scădere a puterii de cumpărare, concedieri.", explică Florin Jianu, preşedinte IMM ROMÂNIA.

În timp ce unele afaceri se închid, altele înfloresc, chiar şi pe timp de criză. Au de câştigat, în perioada asta, cei care vin cu promoţii sau preţuri mici. Un mare lanţ de restaurante fastfood a anunţat că angajează 500 de oameni.

