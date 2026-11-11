Nou val de concedieri la Betfair din Cluj. Mai mulţi angajaţi, anunţaţi că rămân fără loc de muncă

Un nou val de concedieri loveşte compania Betfair Romania Development din Cluj. Mai mulţi angajaţi au fost anunţaţi că-şi vor pierde locurile de muncă, scrie Ştiri de Cluj .

Aceste disponibilizări vin după ce, la finalul lunii octombrie, alţi 300 de angajaţi au fost anunţaţi că vor fi concediaţi. Potrivit sursei citate, acum este vorba de 16 persoane care făceau parte din echipa care gestiona afacerile grupului Flutter din Brazilia.

Consultantul și specialistul în comunicare Doru Șupeală, citat de Ştiri de Cluj, a declarat că concedierile vor urma şi în 2027.

"Concedierile de la Betfair vor continua anul viitor, chiar dacă firma nu anunță explicit acest lucru. Alte câteva sute de oameni din firma din Cluj își vor pierde joburile în 2027. Recentul raport financiar al grupului Flutter făcut public zilele trecute indică pierderi masive și anunță că grupul trebuie să facă noi reduceri de costuri, minim 500 de milioane de dolari până în 2029.

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Piața mondială a pariurilor și jocurilor de casino a cam atins maximum de potențial de expansiune și nu își mai poate asigura profitabilitatea decât prin fuziuni și optimizări de costuri. Iar acum au început deja și se vor amplifica măsurile de reglementare ale statelor, care încep să introducă restricții, interdicții și măsuri de protecție pentru jucători", a mai spus Șupeală.