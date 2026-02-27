Cel mai mare producător din industria chimică românească închide trei fabrici şi concediază 5.500 de oameni.

Chimcomplex, principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune, a anunţat intrarea într-un "scenariu de supravieţuire", după ce afacerile companiei au scăzut cu aproape 30% în 2025, iar pierderile au însumat aproape 200 de milioane de lei.

"Printr-un comunicat al Chimcomplex (membru ANEIR) am fost anunțați că, începând cu luna aprilie 2026, compania va aplica un scenariu de supraviețuire/conservare, care prevede oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în Chimcomplex și la parteneri a cel puțin 1.200 salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală. La Combinatul de la Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7, iar la Râmnicu Vâlcea - 2 fabrici din totalul de 11", se menționează într-un comunicat semnat de președintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu.

Totodată, Chimcomplex a anunțat sistarea a două din cele cinci proiecte de investiții în producție, care vor genera pierderi de finanțări nerambursabile pentru România de 150 milioane euro.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii companiei spun că s-a ajuns aici din cauza creșterii preţului gazelor şi energiei electrice.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰