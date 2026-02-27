Antena Meniu Search
Cel mai mare producător din industria chimică românească închide trei fabrici şi concediază 5.500 de oameni.

de Nicu Tatu

la 27.02.2026 , 20:42

Chimcomplex, principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune, a anunţat intrarea într-un "scenariu de supravieţuire", după ce afacerile companiei au scăzut cu aproape 30% în 2025, iar pierderile au însumat aproape 200 de milioane de lei.

"Printr-un comunicat al Chimcomplex (membru ANEIR) am fost anunțați că, începând cu luna aprilie 2026, compania va aplica un scenariu de supraviețuire/conservare, care prevede oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în Chimcomplex și la parteneri a cel puțin 1.200 salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală. La Combinatul de la Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7, iar la Râmnicu Vâlcea - 2 fabrici din totalul de 11", se menționează într-un comunicat semnat de președintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu.

Totodată, Chimcomplex a anunțat sistarea a două din cele cinci proiecte de investiții în producție, care vor genera pierderi de finanțări nerambursabile pentru România de 150 milioane euro.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii companiei spun că s-a ajuns aici din cauza creșterii preţului gazelor şi energiei electrice.

