O clădire emblematică din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, a fost scoasă la vânzare pentru 2,69 milioane de euro. Este vorba despre fosta Fabrică de Bere, construită între 1756 şi 1814, o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean.

O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane € - Sotheby's

Clădirea, proiectată de arhitectul János Kövesi, combină funcţionalitatea industrială a vremii cu detalii arhitecturale specifice regiunii. Iniţial cunoscută sub numele de Mendel Brewery, iar mai târziu ca Turdeana Brewery, fabrica a fost unul dintre cei mai respectaţi producători de bere din Transilvania şi un important angajator local, potrivit casa de licitaţii Sotheby's.

Astăzi, fosta fabrică şi-a păstrat farmecul autentic: zidărie decorativă, tâmplărie din lemn şi metal, horn industrial, turn de colţ şi volume generoase. Clădirea este clasificată ca monument istoric şi oferă un cadru potrivit pentru reconversii de calitate, cum ar fi restaurante, galerii, birouri, studiouri creative sau chiar hoteluri boutique.

Interiorul spaţios, cu tavane înalte şi aranjamente flexibile, permite o mulţime de utilizări. Subsolul şi terenul adiacent oferă soluţii ideale pentru depozitare, parcare sau facilităţi wellness. De-a lungul timpului, aici au avut loc evenimente culturale, expoziţii de artă şi întâlniri private, arătând potenţialul locului ca spaţiu cu personalitate şi atmosferă distinctivă.

Clădirea a fost recent achiziţionată de familia Raţiu, cunoscută pentru implicarea sa civică şi culturală în Turda şi judeţul Cluj, iar acum este complet pregătită pentru noi proiecte şi reinterpretări.

