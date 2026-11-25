A fost spectacol pe cer noaptea trecută. Pasionaţii de astronomie şi nu numai au putut admira o superlună, un fenomen care are loc atunci când satelitul natural ajunge în faza plină în apropierea perigeului, punctul de pe orbită în care se află cel mai aproape de Pământ.

Astfel, Luna a părut cu 14% mai mare şi cu 30% mai strălucitoare. Poreclită Superluna Castorului, deoarece este perioada anului în care castorii termină construirea barajelor de iarnă și își fac provizii de hrană, aceasta a fost prima dintr-o serie de patru superluni care vor lumina cerul de acum şi până la începutul lui 2027.

Cum apare "Superluna castorului"

Centrul de Cercetare Glenn al NASA a explicat marți, pe platforma X, particularitatea acestui fenomen astronomic. "O superlună apare atunci când apropierea maximă a Lunii de Pământ, pe orbita sa care nu este perfect circulară, coincide cu faza de Lună plină", explică specialiștii NASA. Orbita Lunii în jurul Pământului are o formă eliptică, astfel că distanța dintre cele două corpuri cerești se modifică permanent.

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Pe parcursul unei revoluții orbitale de aproximativ 27 de zile, satelitul natural trece atât prin punctul cel mai apropiat de Pământ, numit perigeu, situat la aproximativ 363.300 de kilometri, cât și prin cel mai îndepărtat punct, numit apogeu, aflat la aproximativ 405.500 de kilometri.

În funcție de pozițiile relative ale Pământului, Lunii și Soarelui, aceste distanțe variază de la o lună la alta. Superluna nu este un termen astronomic oficial, a explicat NASA. Fenomenul se produce, în general, de trei sau patru ori pe an, în luni consecutive.

O Lună plină aflată la cea mai mică distanță de Pământ poate avea un diametru aparent cu până la 14% mai mare și poate fi cu până la 30% mai strălucitoare decât Luna plină observată la cea mai mare distanță. În lipsa unei comparații directe, diferențele de dimensiune sunt însă dificil de sesizat cu ochiul liber. Apropierea Lunii de planeta noastră are și consecințe asupra mareelor. Atracția gravitațională mai puternică poate determina creșterea nivelului apei în timpul fluxului.

Următoarea superlună, în Ajunul Crăciunului

Luna poate părea deosebit de mare atunci când se află aproape de linia orizontului, lângă clădiri, copaci sau alte elemente ale peisajului. Această impresie nu este determinată de o modificare reală a dimensiunilor sale, ci de un fenomen de percepție vizuală cunoscut sub numele de "iluzia Lunii". Efectul poate fi observat și în cazul unei Luni pline obișnuite.

Fenomenul astronomic din 24 noiembrie deschide o serie de trei superluni consecutive. Potrivit ghidului NASA, următoarea va putea fi admirată chiar în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2026, când faza de Lună plină va fi atinsă la ora 03.28, ora României. Seria celor trei superluni va continua pe 22 ianuarie 2027.