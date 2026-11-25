Nu contează dacă te-ai cazat la un hotel de două stele sau la un resort de lux- patul are întotdeauna o lenjerie care arată la fel: albă. Nu alb-crem, nu alb-ivoriu, fără alte modele şi culori. Doar alb simplu, impecabil. Într-o lume în care fiecare călător este diferit, de ce acest mic detaliu rămâne neschimbat?

Toate hotelurile folosesc lenjerie de pat albă? Este imposibil să verificăm fiecare hotel de pe planetă, însă, în general, răspunsul este da: lenjeria de pat din hoteluri este aproape întotdeauna albă.

Jamie Cooperstein, expertă cu o vastă experiență în industria hotelieră și autoarea cărții „True Hospitality: Lessons Learned from Behind the Concierge Desk”, confirmă acest lucru. După ani în care a observat îndeaproape modul de funcționare al industriei hoteliere, inclusiv activitățile zilnice ale personalului responsabil de curățenie, aceasta explică: „Da. Singurul loc în care ai putea întâlni lenjerie de pat colorată ar fi la o pensiune de tip bed and breakfast, atunci când te cazezi în locuința cuiva.”

De ce lenjeria de pat din hoteluri este întotdeauna albă

O concepție greșită, destul de răspândită, este aceea că lenjeria albă este aleasă exclusiv din motive estetice, pentru a oferi hotelului un aspect mai sofisticat. În realitate, motivele sunt mult mai practice.

Articolul continuă după reclamă

Curățenia

Cel mai important aspect este că albul transmite ideea de curățenie. Pe această culoare se observă orice, de la murdărie până la petele de vin lăsate în urma unei comenzi făcute prin room-service, târziu în noapte.

Poate părea contraintuitiv, însă tocmai acesta este scopul. Lenjeria albă permite oaspeților să observe cu ușurință dacă aceasta este curată și le oferă încredere în standardele de igienă ale hotelului. În plus, dacă un angajat al hotelului așază pe pat un cearșaf proaspăt spălat, dar observă o pată, își va da seama imediat și îl va înlocui.

Durata de viață

Nu trebuie să uităm că lenjeria de pat din hoteluri este folosită, spălată și reutilizată foarte des. Din acest motiv, materialele colorate sunt predispuse la decolorare.

„Dacă folosești cearșafuri colorate, acest lucru va deveni foarte evident după ce câțiva oaspeți s-au cazat și au plecat. Cearșafurile se vor decolora, iar aspectul lor nu va fi unul plăcut. Dacă folosești cearșafuri albe, acestea pot arăta ca noi chiar și după un an”, explică Jamie Cooperstein.

În ceea ce privește spălarea frecventă a lenjeriei, majoritatea hotelurilor dispun de propriile spălătorii.

„Au o întreagă echipă care se ocupă de spălare și călcare, iar acest proces a fost perfecționat până la cel mai mic detaliu”, adaugă specialista.

Există și un factor psihologic?

Pentru unele persoane, lenjeria de pat albă are un efect liniștitor asupra minții. Nu există modele stridente sau elemente care să distragă atenția. Aceasta contribuie la relaxare și creează atmosfera potrivită pentru o noapte mai liniștită și mai odihnitoare.

„Multe branduri hoteliere de lux știu că oaspeții sunt impresionați de lenjeria lor de pat. Unele le oferă chiar posibilitatea de a cumpăra cearșafurile, pernele și inclusiv saltelele. Dacă ți-a plăcut experiența de somn, o poți reproduce acasă”, spune Cooperstein, potrivit The Coolist.

Și comercianții tradiționali au înțeles potențialul acestei tendințe.

„Macy’s a câștigat foarte mulți bani de-a lungul anilor datorită propriei game «Hotel Collection», care include lenjerii de pat, prosoape și perne, concepută special pentru a le oferi consumatorilor senzația că pot reproduce acasă experiența rafinată a unui hotel”, explică specialista.

Lenjeria albă nu a fost dintotdeauna standardul în hoteluri. Lanțul Westin Hotels & Resorts este considerat inițiatorul tendinței de utilizare a lenjeriei albe în anii '90. Ideea era că această mică schimbare putea avea un impact semnificativ și putea crea un așa-numit „efect de halo”.

Erin Hoover, fost vicepreședinte de design al hotelurilor Westin și Sheraton, declara în 2014 pentru HuffPost:„Oamenii aveau impresia că întreaga cameră fusese renovată, chiar dacă singurul lucru schimbat era patul. Impactul a fost uriaș.”

Potrivit lui Cooperstein, Westin a fost și unul dintre pionierii conceptului de a reproduce acasă experiența unei cazări la hotel.

„Se pare că au fost prima companie care a comercializat această experiență, prin oferirea lenjeriei de pat spre vânzare consumatorilor”, explică aceasta.

Deși utilizarea lenjeriei albe nu este prevăzută în niciun regulament oficial al hotelurilor și nici nu reprezintă o cerință impusă de asociațiile din industria ospitalității, aceasta a devenit un standard nescris al domeniului.

De ce și prosoapele din hoteluri sunt albe

De regulă, prosoapele din hoteluri sunt albe din același motiv ca lenjeria de pat. Personalul responsabil de curățenie poate identifica rapid eventualele pete și se poate asigura că oaspeții beneficiază de produse impecabile. De asemenea, hotelurile comandă, de obicei, prosoape în cantități mari. Utilizarea unei singure culori elimină necesitatea de a asorta diferite seturi.

În plus, albul nu intră niciodată în conflict cu decorul. Indiferent dacă o cameră de hotel are un design modern sau clasic, prosoapele albe se potrivesc întotdeauna.

În propria locuință, însă, lucrurile stau diferit. Prosoapele și lenjeriile colorate sau cu diverse modele reprezintă o modalitate de exprimare a stilului personal.

Este lenjeria de pat atât de importantă într-un hotel?

Să formulăm întrebarea altfel: rezervi o cameră de hotel pentru aparatul de cafea? Pentru televizorul uriaș? Pentru telefonul de lângă pat, pe care nu îl folosește nimeni? Bineînțeles că nu. Principalul motiv este patul.

„Iar personalul de la recepție va afla cu siguranță dacă există vreo problemă cu patul. În hotelurile de lux, nu este vorba doar despre cearșafurile albe, ci și despre densitatea ridicată a firelor din țesătură, care conferă lenjeriei o textură mătăsoasă și o senzație de confort”, explică Cooperstein.