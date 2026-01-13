O tânără dezvăluie 3 metode prin care a economisit 100.000 de euro până la 26 de ani

La doar 26 de ani, o tânără a reușit să economisească și să investească peste 100.000 de lire, începând cu un salariu modest de 20.000 de lire pe an. Cu metode ingenioase și uneori neobișnuite, aceasta demonstrează că disciplina financiară și creativitatea pot transforma complet viitorul unei generații.

O femeie care a economisit peste 100.000 de lire sterline a dezvăluit cele trei metode prin care a reușit să-și atingă obiectivul.

Hannah Bevington, în vârstă de 26 de ani, din Warwickshire, a început să economisească încă din adolescență, în timp ce câștiga 20.000 de lire pe an lucrând într-un magazin de cosmetice. În prezent, lucrează în marketing ca social media manager și împărtășește în mod regulat sfaturi despre cum să fii cumpătat cu banii, cu cei 30.000 de urmăritori ai ei (@hannahbevington), inclusiv sfaturi „nebunești”, care au ajutat-o să-și construiască acest fond consistent.

"Cei 100.000 de lire sunt complet investiți în bursă, deci nu stau pur și simplu într-un cont bancar", a explicat Hannah. "Am început să investesc primii 4.000 de lire pe care i-am economisit din jobul de vânzări între 17 și 20 de ani, iar în martie 2021 i-am plasat pe piața bursieră. Cum am locuit acasă până la 24 de ani, am reușit să economisesc cam 80% din salariu. Cu contribuțiile lunare și cu randamentele din bursă, portofoliul meu a ajuns acum la 100.000 de lire, iar scopul meu este să-l cresc până la 125.000 de lire până la finalul lui 2026, cu condiția ca piața să colaboreze".

"Totul ține de a fi cumpătat și de a-ți menține cheltuielile cât mai mici posibil. Desigur, trebuie să menționez că nu am copii și nu aveam o ipotecă de plătit, așa că am reușit să economisesc și să investesc în jur de 1.000 de lire pe lună. Lucram în vânzări și investeam toate comisioanele câștigate, așa că în unele luni am reușit să investesc chiar și 3.000 de lire. Luna martie va marca cinci ani de când am început să investesc, deci este cu siguranță o strategie pe termen lung, nu o soluție rapidă. Scopul meu a fost mereu să maximizez capacitatea de a economisi și de a investi, fără să renunț complet la lucrurile care îmi făceau plăcere", a mai spus Hannah.

Într-un clip care a strâns 102.000 de vizualizări și peste 7.000 de aprecieri, ea a prezentat metodele prin care a economisit bani, astfel:

1. Cumpără două din fiecare produs

Când vine vorba de cumpărături de haine, Hannah obișnuia să cumpere două bucăți din fiecare articol, una pentru ea și una pentru a o revinde online.

"De fiecare dată când era o promoție, cum ar fi o reducere de final de sezon, dacă îmi plăcea un top redus cu 50%, îl cumpăram. Dar luam și un al doilea doar pentru a-l revinde pe Vinted. Îl puneam la vânzare și de obicei îl vindeam aproape de prețul întreg, pentru că, gândiți-vă, după câteva săptămâni, promoția nu mai era valabilă și oamenii reveneau la prețul standard. Așa că îl reduceam cu 10–15% față de prețul din magazin și practic făceam profit", explică Hannah.

"Apoi, acel profit acoperea costul topului pe care îl păstrasem pentru mine. Așa că, după logica mea de girl math, era gratis."

2. Nu plăti niciodată preţul întreg

Al doilea sfat al Hannei este să eviți cu orice preț să cumperi ceva la valoarea sa completă, indiferent cât de mult îți dorești acel produs.

"Nu-mi permiteam niciodată să plătesc prețul întreg. Zara, de exemplu, are constant reduceri. Nu e nevoie să plătești prețul complet pentru nimic. Pe vremea când nu aveam mulți bani, nu cumpăram niciodată haine la preț întreg. Și făceam asta pentru că intenționam ca, mai târziu, să vând acel articol pe Vinted. În final, cumpăram produsul cu o reducere mare, iar când îl revindeam, obțineam mai mult decât plătisem inițial", spune tânăra.

"Era ceva nebunesc: porți un articol, apoi faci profit din el. Poate nu e tocmai corect, dar funcționa".

3. Fonduri de cheltuieli

"A treia chestie nebunească și economicoasă pe care am făcut-o era că aveam un fond special în contul meu bancar Starling, pe care îl numisem Vinted. Tot ce vindeam pe Vinted puneam acolo, și din acei bani îmi permiteam să-mi cumpăr haine. Nu îmi permiteam să cumpăr haine noi dacă nu aveam bani în acel fond. Așa că, practic, trebuia să-mi vând hainele vechi ca să-mi pot permite altele noi. Făceam asta pentru că nu-mi permiteam să-mi tot cumpăr haine, dar aveam o dependență de shopping online"

"Era ca un joc", spune Hannah, "pentru că trebuia să mă întreb dacă îmi permit un anumit articol. Dacă nu, trebuia să mai vând câteva lucruri ca să-l pot cumpăra."

Hannah susține că încă urmează unele dintre aceste sfaturi care au ajutat-o să economisească, inclusiv vânzarea de articole.

Ea a adăugat: "Dacă hainele nu sunt purtate, simt că e o risipă, mai ales când aș putea să le vând și să folosesc banii pentru a cumpăra piese de calitate, care durează mai mult.

M-am îndepărtat de moda rapidă și de articolele foarte trendy, iar acum folosesc această abordare pentru a-mi reînnoi treptat garderoba cu piese clasice, atemporale. Chiar dacă abordarea mea a evoluat, vânzarea pe Vinted și concentrarea pe achiziții de calitate rămân o parte importantă din modul în care îmi gestionez banii"

Motivația Hannei de a începe să economisească a venit din anxietățile legate de bani, care au însoțit-o încă din copilărie. "Părinții mei au trebuit să își întindă la maximum salariile pentru a trăi într-o zonă mai înstărită, pentru că voiau o viață mai bună pentru mine și fratele meu. Asta a însemnat că banii erau o problemă în copilărie. Văzând prin ce au trecut, mi-am dat seama că nu vreau să trăiesc același stres", povesteşte ea.

De la vârsta de 17 ani, Hannah a început să fie extrem de atentă cu cheltuielile și să-și mențină un nivel de trai minim. Chiar și când lucra la un stand de cosmetice și avea un salariu sub medie, reușea să economisească până la 300 de lire pe lună.

Până la 19 ani, Hannah adunase deja peste 4.000 de lire în cont. "M-a motivat mult sentimentul de siguranță financiară pe care mi-l oferea economisirea. Îmi plăcea să știu că am o bază solidă, chiar și la o vârstă fragedă."

Odată cu trecerea timpului, prioritățile ei s-au schimbat. La 21 de ani, Hannah a investit cele 4.000 de lire economisite într-un cont Lifetime ISA (cont de economii pe termen lung pentru locuință sau pensie), potrivit Daily Mail.

"Aceasta este doar abordarea mea personală, nu e un sfat financiar", subliniază ea. "Am continuat să adaug în acest cont aproape în fiecare an fiscal, iar din experiența mea, a crescut semnificativ în timp"

Hannah speră că banii economisiți și filosofia din spatele lor îi vor oferi flexibilitate în viitor: "Obiectivul meu este să am libertatea de a lucra mai puține ore sau chiar să mă retrag parțial din activitate, dacă voi dori, fără să fiu constrânsă financiar. Desigur, aș putea folosi o parte din acești bani pentru evenimente importante din viață, precum avansul pentru o casă sau o nuntă, dar scopul principal este să creez siguranță și flexibilitate financiară pentru mine."

Sfatul Hannei pentru economisire? Să ai reguli stricte.

"Revizuiește-ți cheltuielile în mod regulat. Eu îmi urmăresc cheltuielile pe parcursul a câteva luni pentru a înțelege exact unde se duc banii. Personal, folosesc o variantă a regulii 50/30/20 pentru venitul meu lunar, după taxe, contribuții sociale și la pensie. Aproximativ 50% din bani merg către nevoi (chirii, facturi, mâncare), 30% către dorințe (plăceri, vacanțe), iar 20% către economii. Aceasta metodă mă ajută să fiu conștientă și să am control asupra finanțelor mele", spune ea.

"Ține cheltuielile cât mai jos posibil. Evită să te blochezi în datorii cu dobânzi mari, cum ar fi leasingul auto, se poate acumula rapid. În cazul meu, faptul că am locuit acasă mai mult timp mi-a permis să economisesc o mare parte din venit în primii ani de adult. Plătește-te pe tine prima dată, eu am setat debitări directe care mută automat bani în conturile mele de economii sau investiții. Chiar și sume mici, puse deoparte în mod constant, pot crește în timp", adaugă tânăra.

"Pentru mine, acesta a fost unul dintre cele mai eficiente moduri de a menține stabilitatea financiară și de a-mi crește economiile treptat. Totul ține de a-mi înțelege banii, de a fi consecventă în economisire și de a găsi un sistem care se potrivește stilului meu de viață. Fiecare are un parcurs diferit, iar aceasta este pur și simplu metoda care a funcționat pentru mine. Am învățat că până și obiceiurile mici, precum vânzarea obiectelor pe care nu le mai folosesc, urmărirea cheltuielilor și economisirea constantă, pot avea un impact mare în timp"

