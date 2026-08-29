Stațiunea din România "luată cu asalt" de sârbi. Ce au descoperit străinii in locul ignorat de români

Băile Herculane, una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România, începe să atragă tot mai mulți pensionari din Serbia. Presa locală scrie despre prețurile accesibile, apele termale și istoria de aproape 2.000 de ani a stațiunii.

Așezată în Valea Cernei, Băile Herculane a fost folosită încă din perioada romană. Prima atestare documentară datează din anul 153, când romanii au descoperit izvoarele termale și au construit aici primele băi și instalații pentru transportul apei.

Stațiunea a cunoscut o nouă perioadă de dezvoltare în secolele XVIII și XIX, în timpul administrației austriece. Atunci au fost construite unele dintre clădirile care au făcut din Băile Herculane una dintre destinațiile preferate ale aristocrației europene: băile Neptun și Diana, hoteluri, pavilioane istorice și un cazino.

Printre personalitățile care au ajuns aici s-au numărat împărații Iosif al II-lea și Francisc I, dar și împăratul Franz Joseph și împărăteasa Sisi. În 1852, Franz Joseph ar fi descris Băile Herculane drept "cea mai frumoasă stațiune balneară de pe continent".

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Ape termale de până la 60 de grade

Unul dintre principalele motive pentru care stațiunea continuă să atragă turiști sunt izvoarele termale. Apa are temperaturi cuprinse între aproximativ 30 și 60 de grade Celsius și este folosită în tratamente pentru diverse afecțiuni.

Băile și terapiile sunt recomandate în special pentru probleme ale sistemului locomotor, inclusiv afecțiuni reumatice, artroză și recuperarea după traumatisme sau intervenții chirurgicale. În stațiune sunt disponibile și proceduri precum hidroterapie, electroterapie, kinetoterapie, masaje și aerosoli.

Băile Herculane a primit în 2011 statutul de stațiune turistică de interes național. În ultimii ani au început și mai multe lucrări de renovare, iar unele hoteluri, străzi, poduri și izvoare au fost reabilitate.

Stațiunea face parte și din European Historic Thermal Towns Association, organizație care reunește orașe balneare europene cu o importantă moștenire istorică.

Cât costă un sejur

Prețurile sunt un alt argument pentru turiștii din Serbia, potrivit presei de la Belgrad. Pentru finalul verii, unele hoteluri oferă pachete care includ cazare și tratament.

Un sejur de șase nopți costă aproximativ 1.970 de lei de persoană, în timp ce pentru nouă nopți prețul ajunge la circa 2.690 de lei. Pentru 12 nopți, costul este de aproximativ 3.040 de lei. Pachetele includ trei proceduri de tratament pe zi și o baie cu sulf.

În funcție de cazare și servicii, un sejur cu pensiune completă poate costa între 25 și 40 de euro pe zi de persoană. Pentru pensionarii sârbi, presa din Serbia subliniază că aceste prețuri pot fi mai mici decât cele întâlnite în stațiunile balneare din propria țară.

Ce pot vedea turiștii

Dincolo de tratamente, Băile Herculane are și o parte importantă de patrimoniu. Băile Neptun, cazinoul, băile Apollo, Vila Elisabeta și gara istorică sunt printre cele mai cunoscute clădiri ale stațiunii.

Împrejurimile sunt potrivite și pentru cei care vor să combine tratamentul cu natura. Valea Cernei se află lângă Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde există trasee de drumeție, peșteri și formațiuni naturale spectaculoase.