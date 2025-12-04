Oraşele din România unde se fac cele mai multe angajări. Domeniile în care se caută personal fără experienţă

Angajatorii din România au publicat, în ultima lună, peste 22.000 de locuri de muncă pe platformele eJobs.ro şi iajob.ro. Majoritatea locurilor de muncă vizează sezonul de sărbători, atunci când cererea de personal creşte semnificativ. Cea mai mare cerere este pentru candidaţi entry-level (0-2 ani de experienţă) şi fără experienţă.

Candidații au la dispoziție aproximativ 26.000 de joburi active, disponibile atât în România, cât și în străinătate, se arată într-un comunicat remis joi de reprezentanții platformei respective.

Bucureștiul se menține în fruntea clasamentului, cu 11.000 de poziții deschise. Cele mai căutate domenii sunt call-center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, turism și transport/logistică. Cea mai mare cerere este pentru candidați entry-level (0–2 ani experiență) sau fără experiență, urmați de cei mid-level (2–5 ani experiență).

Cluj-Napoca, al doilea oraş ca număr de locuri de muncă disponibile

Cluj-Napoca este al doilea oraș ca număr de joburi disponibile, cu 3.500 de poziții, urmat de Brașov și Iași, cu câte 2.800 de locuri de muncă. Timișoara, Ilfov și Constanța depășesc 2.000 de joburi active fiecare.

Domeniile principale includ retail, servicii, industrie alimentară, turism, transport/logistică și call-center/BPO, cu accent pe candidații entry și mid-level.

Judeţele cu cel mai mare dezechilibru între cerere şi ofertă

În contrast, județele mai mici sau din sudul și estul țării, precum Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin sau Teleorman, oferă doar câteva sute de locuri de muncă, reflectând un dezechilibru regional între cerere și ofertă.

Opțiunile de muncă remote rămân limitate, cu aproximativ 800 de poziții disponibile, semn că angajatorii solicită în mare parte prezența fizică la birou.

