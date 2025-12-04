Aproape o treme dintre europeni s-au plâns anul acesta de stres, anxietate sau depresie legate de job. Comisia Europeană s-a angajat să crească, în următorii ani, calitatea locurilor de muncă.

Aproape o treime dintre europeni, nemulţumiţi de condiţiile de muncă - Profimedia

Comisia Europeană a prezentat joi Foaia de parcurs privind locurile de muncă de calitate, prin care își propune îmbunătățirea calității și crearea de locuri de muncă adaptate exigențelor viitorului. De asemenea, Comisia a lansat o primă etapă a consultării cu privire la viitoarea Lege privind locurile de muncă de calitate.

Salariile adecvate și locurile de muncă de calitate sunt esențiale pentru a stimula productivitatea, a consolida competitivitatea Europei și a proteja împotriva sărăciei angajaților, arată CE într-un comunicat.

"Deși calitatea locurilor de muncă în UE este, în general, ridicată, lucrătorii continuă să resimtă impactul crizelor globale și al creșterii costurilor vieții. În același timp, întreprinderile se confruntă cu un deficit de forță de muncă și de competențe, depunând în același timp eforturi pentru a rămâne competitive într-un mediu global aflat în schimbare rapidă", se spune în documentul citat.

Articolul continuă după reclamă

Foaia de parcurs a fost elaborată pe baza unor consultări ample cu sindicatele și organizațiile patronale europene și naționale.

Comisia va propune în 2026 o lege privind locurile de muncă de calitate. Aceasta va actualiza normele UE care protejează lucrătorii, sprijinind în același timp productivitatea și competitivitatea.

Printre domeniile pe care le-ar putea acoperi o viitoare lege se numără inteligența artificială: „Instrumentele digitale sunt acum esențiale pentru viața profesională. Inteligența artificială poate economisi timp și crește productivitatea. Cu toate acestea, 84% dintre europeni consideră că aceste tehnologii trebuie gestionate cu atenție la locul de muncă”.

CE susține că noile tehnologii și echipamentele digitale au transformat locurile de muncă și au extins munca la distanță, dar riscurile psihosociale și ergonomice la locul de muncă au crescut.

În 2025, 29% dintre lucrători au raportat că s-au confruntat cu stres, anxietate sau depresie cauzate sau agravate de locul lor de muncă, în creștere de la 27% în 2022, potrivit celui mai recent sondaj EU-OSHA.

Comisia mai arată că tranziția verde și cea digitală determină întreprinderile din întreaga UE să se restructureze, creând provocări majore atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori.

Prima etapă a consultării partenerilor sociali cu privire la viitoarea Lege privind locurile de muncă de calitate se va desfășura până la 29 ianuarie 2026.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰