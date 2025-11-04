Renunţăm la multe, dar la vacanţe, nu. Estimările arată că, la finalul anului, cheltuielile vor atinge un nivel fără precedent: peste 10 miliarde de euro. În ciuda scumpirilor, apetitul pentru escapade mai dese a crescut.

La bani mulţi, principiile de călătorie s-au schimbat. Suntem mai atenţi pe ce cheltuim şi studiem mai multe oferte înainte să decidem unde plecăm! Anul trecut am cheltuit aproape nouă miliarde şi jumătate de euro pe vacanţe, dublu faţă de acum şase ani, iar 2025 va bate orice record, potrivit ZF.

"Nu ne abatem de la excursii! Încercăm să găsim oferte last minute dacă se poate, încercăm să facem cumva economii. Este singurul lucru care ne bucură!" "Te relaxezi psihic, poţi să fii mult mai eficient în timpul serviciului!", spun oamenii.

Oraşele preferate de români pentru un citybreak

Citybreak-urile sunt în topul căutărilor. Una dintre cele mai mari companii aeriene lowcost care operează în România a declarat două miliarde şi jumătate de euro profit în primele şase luni, cu 42% mai mare decât anul trecut.

"De cele mai multe ori merg fără bagaj de cală, ca să prind biletele la un preţ mai bun. Am fost mai atent la ce cheltui, ca să reuşesc să economisesc şi pentru vacanţe. Am avut anul asta cred că trei vacanţe!", spune un turist.

Oraşele Paris şi Barcelona sunt în topul preferinţelor românilor când vine vorba de citybreakuri, dar sunt şi două dintre cele mai scumpe capitale. În ultimii 5 ani, media unei nopţi de cazare a crescut aici cu aproximativ 40% şi bineînţeles că se reflectă şi în preţuri. Un citybreak din Bucureşti la Paris costă acum 700 de euro. Dacă este să comparăm cu 2020, asta înseamnă cu 200-300 de euro mai mult.

Vacanţele în afara Europei costă şi ele mai mult, dar sunt tot mai solicitate. "Chiar dacă preţurile au crescut cu 10% observăm interes crescut, dar şi un proces de documentare în momentul achiziţiei. Turistul este mult mai atent la serviciile contractate - hotel, avion, transferuri, pune mai multe întrebări legate de excursiile opţionale şi doreşte să îşi contureze un buget mai clar", a declarat Raluca Barbu, marketing director agenţie de turism.

"Cu cât o destinaţie este mai complicată, cu atât bugetul este mai ridicat. Ţări despre care noi credem că sunt de lumea a treia. Noi avem o opinie greşită că în aceste destinaţii exotice, având în vedere că nivelul de trai local este unul redus noi ne aşteptăm ca şi serviciile să fie la fel de ieftine. Ei bine, nu", a declarat Florin Ionescu, consultant în turism.

În vacanţe, un turist este cel mai îngrijorat de depăşirea bugetului şi de cheltuielile neprevăzute. Aproape jumătate din populaţie recunoaşte că un capitol aparte din economii sunt banii pentru sejururi.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

