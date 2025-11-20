Mare atenţie dacă vreţi să plătiţi o cazare pe platformele de booking! Mai nou, hackerii clonează site-urile acestora şi cer apoi clienţilor confirmarea rezervării vacanţelor. Specialiştii în securitate cibernetică avertizează să ne asigurăm că pagina de internet este cea corectă şi sub nicio formă să nu ne introducem din nou datele personale sau bancare.

Ne mai despart câteva săptămâni de sărbatorile de iarnă, perioadă în care se rezervă multe locuri pentru vacanţele de Crăciun sau de Revelion. De acest lucru profită şi hackerii, care dau lovitura la cea mai mică neatenţie.

Asta s-a întâmplat şi în cazul unui bărbat din Bucureşti, care ne-a semnalat că a primit un e-mail prin care era rugat să acceseze un link identic la prima vedere cu site-ul pe care şi-a rezervat o vacanţă într-un resort situat pe insula Serengam din Indonezia.

Şi-a dat seama că totul e o escrocherie dupa ce i s-au cerut datele bancare pentru confirmarea vacanţei.

Specialiştii au mai multe ponturi pentru a nu ajunge victimele atacatorilor din mediul online

Ne trebuie doar putina atentie pentru a recunoaste daca avem de a face cu site-urile clonate. In primul rand, numele poate avea o litera in plus sau in minus, sau o alta modificare faţă de original. În cazul în care nu găsim recenziile sau acestea par ciudate, este un semnal de alarma. Daca vrem sa verificam un link, o putem face pe acest site de exemplu: scam advisor. Aici il introducem, dupa care obtinem un scor. Daca numarul este mic, este recomandabil sa nu il accesam.

Experţii ne mai recomandă să ne actualizăm dispozitivele electronice şi în dacă facem plăţi online, să folosim un card bancar cu fonduri limitate.

