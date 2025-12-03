Terenul fostei platforme Electroputere din Craiova, cu o suprafață de 37 de hectare, a fost scos la vânzare. Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată consultantul exclusiv pentru tranzacție, iar specialiștii estimează că terenul ar putea depăși valoarea de 65 de milioane de euro.

O platformă-simbol a regimului Ceaușescu, scoasă la vânzare. Terenul, estimat la peste 65 de milioane €

"Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată consultantul exclusiv pentru vânzarea terenului de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova. Terenul reprezintă o oportunitate pe piaţa imobiliară românească, având un potenţial de dezvoltare diversificat, atât pentru proprietăţi rezidenţiale, cât şi pentru spaţii de retail, de logistică sau industrie uşoară", anunţă compania.

Experţii estimează valoarea terenului la peste 65 milioane €

Specialiştii consultaţi de News.ro spun că valoarea terenului ar putea depăşi 65 milioane euro. Platforma Electroputere a ocupat aproximativ 60 de hectare, din care peste 20 de hectare au făcut deja obiectul unui proces de regenerare urbană de succes în urma căruia a rezultat o zonă multifuncţională, incluzând un centru comercial, clădiri de birouri şi un aparthotel finalizat recent.

Articolul continuă după reclamă

Suprafaţa rămasă, de 37 de hectare, ocupată în prezent de facilităţi industriale, oferă o oportunitate unică pentru continuarea procesului de regenerare urbană a zonei, iar poziţionarea semi-centrală şi dimensiunea terenului îl fac potrivit pentru un proiect multifuncţional, precizează Cushman & Wakefield Echinox.

"Electroputere Craiova oferă o ocazie rară de a transforma o zonă emblematică a oraşului într-un reper urban modern, adaptat nevoilor comunităţii şi ale investitorilor. Potenţialul platformei, dat de localizarea sa strategică, de suprafaţa generoasă şi de accesul la infrastructură, creează premisele unui proiect de referinţă pentru întreaga regiune. Experienţa arată că fostele platforme industriale, situate în zone centrale, sunt nucleul celor mai de succes dezvoltări imobiliare din România", Ştefan Oprea, consultant land agency Cushman & Wakefield Echinox.

Fostele platforme industriale au atras interesul investitorilor în sectorul imobiliar, oferind un potenţial ridicat de valorificare. În marile oraşe, fostele platforme industriale au devenit tot mai atractive pentru dezvoltări mixte, iar tranzacţiile recente au demonstrat o apreciere constantă a valorii acestora, pe fondul creşterii cererii pentru spaţii rezidenţiale, retail şi logistice.

Foste platforme industriale, tot mai atractive pentru dezvoltatori

Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi au fost martore ale unor transferuri importante ale unor astfel de active, cu suprafeţe ce depăşesc adesea 20-30 de hectare, valorile de tranzacţionare ajungând la zeci de milioane de euro, în funcţie de locaţie, infrastructură şi potenţial de dezvoltare.

Această tendinţă este susţinută şi de interesul crescut al dezvoltatorilor locali, care văd în regenerarea platformelor industriale o oportunitate de a transforma zonele urbane şi de a crea noi poluri de creştere economică.

"De regulă, astfel de tranzacţii implică procese complexe de due diligence, consultanţă specializată şi adaptarea proiectelor la cerinţele actuale ale pieţei, pentru a asigura succesul investiţiei pe termen lung. Totodată, potenţialul turistic al Craiovei sporeşte atractivitatea platformei Electroputere. Oraşul, cu o bogată moştenire culturală şi arhitecturală, numeroase parcuri, muzee şi evenimente artistice de anvergură, atrage anual un număr tot mai mare de vizitatori", mai spun reprezentanţii companiei.

Amplasarea strategică a terenului, în proximitatea principalelor obiective turistice şi a zonelor de agrement, permite dezvoltarea unor funcţiuni mixte care să valorifice atât cererea rezidenţială, cât şi fluxul turistic, transformând platforma într-un pol urban de referinţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰