Celebrul târg de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. Oraşul a câştigat detaşat în faţa unor capitale europene care au zeci de milioane de turişti pe an - Viena, Budapesta sau Paris. 400.000 de oameni ajung săptămânal în Craiova, în perioada aceasta, un motiv pentru care găsirea unei cazări devine misiune aproape imposibilă, iar preţurile sar de 300 de euro pe noapte.

Cu foc de artificii şi cântece tematice s-a sărbătorit aseară, la Craiova, titulatura de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Oraşul din Oltenia a avut cu 56 de mii de voturi mai mult faţă de locul doi, Zurich. Craiova a reuşit să învingă oraşe importante precum Viena şi Paris.

"Am fost atât de stresată în momentul în care s-au dat rezultatele încât nu am putut să mă bucur. Pentru noi este o veste extraordinară. Ne dorim de mult, de când am intrat în această competiţie, să câştigăm.", a declarat Lia Olguța Vasilescu, primar Craiova.

Ediţia din acest an are tematica "Spărgătorul de Nuci'', iar piaţa este iluminată cu aproximativ două milioane de luminiţe festive. Planurile sunt şi mai mari pentru anul viitor. Autorităţile îşi propun să lanseze pachete turistice.

"Vrem să ne extindem pe toată regiunea Oltenia. Am făcut deja parteneriat, am discutat cu preşedinţii de consilii judeţene, cu ce mai avem şi noi ca şi capacitate de cazare în judeţul Dolj şi cred că trebuie să facem circuite, pentru că Oltenia este absolut minunată.", a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

7 hoteluri au cerut deja autorizaţii de construire în Craiova, după ce, pentru turişti, este o adevărată provocare să găsească în luna decembrie o cameră liberă, pentru un weekend în oraş.

"Avem un grad de ocupare de sută la sută în weekend, mai avem puţină disponibilitate în timpul săptămânii. Avem turişti din Ungaria, din Bulgaria, din Serbia. Avem oaspeţi din Marea Britanie care au venit pentru târgul de Crăciun.", a declarat Anca Mitcă, manager de hotel.

"Cei care doresc să ajungă la târgul de Crăciun de la Craiova trebuie să ştie că preţurile la cazări au crescut foarte mult. Conform platformelor de călătorii, un weekend pentru două persoane, într-un apartament, poate ajunge şi la 500 de euro.", a transmis Diana Severin, reporter Observator.

400 de mii de oameni vizitează Craiova săptămânal, spun cifrele primăriei.

"O noapte ajunge aici şi la 300-400 de euro, dacă este weekend.", a adăugat reporterul Observator.

"Am venit doar să ne plimbăm pentru o zi. Mi se pare destul de scump pentru Craiova.", a spus o femeie.

Anul trecut, Târgul de Crăciun a atras peste două milioane de vizitatori.

"Bine aţi venit la târgul de Crăciun Constanţa, unde încercăm să împodobim această clădire care nu este cea mai frumoasă. Încercăm să punem nişte ursuleţi, i-am strâns, i-am mai făcut, mai punem nişte fundiţe, nişte material roşu, o să arate minunat!, a adăugat Adrian Grecu, organizator târg.

Clădirea veche, de care atârnă ca într-un film horror urşii de pluş este în Piaţa Ovidiu şi vrea să fie poarta de intrare a târgului de Crăciun din Constanţa. Imaginile au devenit virale înainte de a fi gata, se apără organizatorul.

"Este ciudat. Nu te aştepţi să vezi ursuleţi de pluş atârnaţi de clădire.", a spus o doamnă.

Primăria Constanţa nu a alocat buget pentru târgul din acest an, astfel doar organizatorul privat a cheltuit 117 mii de lei pentru amenajare.

