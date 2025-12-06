Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. Prima oprire o facem la mult discutatul târg de la Craiova. Un început de drum deloc întâmplător. Într-un sondaj făcut de European Best Destinations, târgul din Bănie a câștigat titlul de cel mai frumos de pe continent, cu 140.000 de voturi.

Cât te costă cazarea

Înainte de a porni la drum, toată lumea face un prim pas... virtual. Pe platformele de rezervări. La Craiova s-ar putea să aveți o surpriză negativă: din cauza cererii foarte mari, prețurile la cazări au explodat.

De altfel, camerele de hotel au ajuns să fie mai scumpe decât cele din Brașov, una dintre cele mai populare destinații montane din România.

La o primă căutare pe cea mai populară platformă de profil, găsim cazări care costă de la 250, până la 550 de euro, pentru două nopți, două persoane. Și e de așteptat ca prețurile să fie mai mari pe măsură ce ne apropiem de sărbători.

Unele unități de cazare depășesc aceste valori și percep asemenea sume chiar și pentru o singură noapte, în special în proximitatea centrului sau a zonelor intens vizitate. În weekend-uri, prețurile cresc vertiginos, chiar până la 680 de euro.

Prin comparație, la Brașov, în aceeași perioadă, o cazare pentru două persoane poate fi găsită la prețuri începând de la 80 de euro pentru două nopți.

În seara inaugurării târgului de la Craiova, numărul vizitatorilor a fost dublu față de anul trecut, aproximativ 250.000 de persoane. Potrivit reprezentanților administrației locale, în fiecare săptămână Craiova este vizitată de aproximativ 400.000 de oameni.

Anul trecut, Târgul de Crăciun a atras peste două milioane de vizitatori, atât din România, cât și din străinătate. Printre cei care au trecut pragul târgului s-au numărat turiști din Bulgaria, Serbia, Italia, Grecia, Marea Britanie, Polonia, SUA și chiar Australia.

Ce găsești și cum te distrezi la târg

Da, în primul rând, cei care bat drumul până la Craiova și dau banii pentru cazarea piperată o fac pentru fotografii. Instagramul e plin de poze cu brazii, cutiile de cadouri ornamentale și instalațiile care împodobesc centrul orașului. În plus, sigur ai văzut cel puțin un reel cu Moș Crăciun care își mână renii pe deasupra turiștilor strânși în piață.

Însă, știm, românii sunt gurmanzi. Așa că al doilea motiv care îmbie turiștii este mâncarea.

Cele mai căutate sunt preparatele tradiționale din carne. Vizitatorii pot cumpăra cârnați, caltaboși, mici, pastramă de oaie, șuncă, jumări, costiță afumată, șorici, brânzeturi, dar și conserve ori murături.

Un mic: 8 lei

Mămăligă cu cârnați: 15 lei / 100 g

Fasole cu ciolan: 10 de lei / 100 g

Urechi de porc: 15 lei /100 g

Jumări 12 lei / 100 g

Pastramă de oaie 20 lei / 100 g

Cârnați 15 lei / 100 g

Aripioare de pui: 25 de lei / 350 g

Langoș simplu: 12 lei

Langoș special: 20 de lei

Plăcintă cu brânză: 18 lei

Salam de biscuiți: 15 lei / bucata

​Vin fiert: 15 lei / 100 g.

O porție mare de gogoși e 38 de lei, iar cea mică 28. Papanașii cu smântână și dulceață costă de la 28 de lei în sus.

Căutăm și ceva distracție, ca să se așeze mâncarea. Patinoarul îl lăsăm mai la urmă - e prea mare efortul imediat după masă și, oricum, tariful e cam piperat: 50 de lei pe oră. Două minute în carusel costă 25 de lei, o tură cu roata panoramică este 30 de lei.

Putem, desigur, să luăm târgul la pas, printre căsuțele unde se vinde te miri ce: de la obiecte hand-made, până la tot felul de dulcețuri, pomezi, jucării și ornamente. Cei cu punga strânsă pot găsi câte ceva la câteva zeci de lei, însă cine are dare de mână lasă cu lejeritate sute de lei la tarabele de sezon.

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova va fi deschisă până pe 4 ianuarie și are ca temă „Spărgătorul de nuci”.

La ce să fim atenți

În primul rând, la prețuri. Dacă în privința cazărilor nu avem prea multe opțiuni, putem scuti bani dacă suntem atenți UNDE și CE mâncăm. Prânzul și cina luate în afara târgului de Crăciun ne pot economisi bani buni.

În plus, cele mai multe review-uri negative din social media se leagă de raportul calitate-preț în ceea ce privește mâncarea de la târg. Prețurile umflate nu reflectă calitatea scăzută a produselor, reclamă internauții.

Ia la pas străduțele, sunt șanse să ratezi o atracție - târgul nu este concentrat numai în Piața Mihai Viteazul. De altfel, este unul dintre cele mai întinse din Europa.

