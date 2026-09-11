Trei ani au trecut de când oamenii nu au mai putut intra în Acvariul din Constanţa. Acum, peştii sunt mutaţi într-o casă provizorie, la Delfinariu. Primele bazine sunt pregătite, aşadar sutele de vieţuitoare vor fi transferate treptat. Iar dacă lucrurile merg bine, într-o lună, oamenii le-ar putea vedea din nou. Pentru moment, însă, mutarea trebuie făcută cu mare grijă. Clădirea veche este degradată, iar autorităţile spun că nu mai este sigură pentru angajaţi.

Primii locatari au fost deja mutaţi, iar pentru ei noua casă este, deocamdată, un iaz al Microrezervaţiei. Specialiştii au avut grijă ca temperatura, pH-ul şi nivelul de oxigen din apă să fie cât mai apropiate de cele cu care erau obişnuiţi.

"Întotdeauna când lucrezi cu viul este foarte dificil. Am adus şase exemplare de sturion, crap sălbatic, trei, crap ornamental şi un Colossoma, un Pacu.", explică Adriana Manolache, şef Acvariul Constanța.

"Am avut grijă să fie introduse aceleași specii pe care le aveam și noi, tocmai pentru a evita riscul producerii de conflicte între aceștia.", adaugă Raluca Grigore, muzeograf.

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În vechiul Acvariu au mai rămas 600 de exemplare care încă îşi aşteaptă rândul. În timp ce peştii sunt mutaţi, în holul Delfinariului se lucrează la noul spaţiu expoziţional.

"În acest spațiu vor fi amenajate 24 de acvarii noi. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la noul acvariu.", explică Dănuţ Dincă, directorul Complexului Acvariu-Delfinariu.

De mai bine de trei ani, Acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanţa este închis din cauza degradării.

Acoperişul este cea mai afectată zonă pe care oamenii nu o pot vedea, însă în acelaşi timp, tot aici este şi secţia de întreţinere care a devenit nesigură pentru angajaţii acvariului.

Bărbat: Am aflat că e închis, ne întoarcem înapoi. Ce să facem?

Reporter: V-ar fi plăcut să..?

Bărbat: Da, bineînţeles. Voiam să vedem şi noi ce mai e pe aici.

"Am fost acum 7 ani jumate. Am fost impresionaţi de cea ce am văzut, puţin şi istoria Mării Negre. E trist. Păcat că nu ştim să ne exploatăm frumuseţile ţării.", explică o femeie.

Peştii vor rămâne în spaţiile provizorii până la construirea noului Acvariu, ce ar urma să fie gata în 3 ani, cu o investiţie de 115 milioane de lei. Vechea clădire, ajunsă acum nesigură, ar urma să intre în administrarea Primăriei Constanţa și să facă parte din viitorul complex al Cazinoului.