Visul de a avea propria casă devine tot mai greu de împlinit. Prețurile cresc în marile orașe, iar cumpărătorii se gândesc de două ori înainte să semneze. Astfel, scad şi tranzacţiile: în primele șase luni, s-au încheiat cu aproape 10% mai puține contracte decât anul trecut.

Datele de pe platformele imobiliare arată creșteri de prețuri în aproape toate marile orașe din țară. Pe primul loc în topul scumpirilor se află Timișoara, unde prețurile au crescut cu peste 4% în prima jumătate a acestui an. Urmează Sibiu, cu o creștere de 3,3%, Iași, cu 2,7%, Cluj-Napoca, cu 2%, și Brașov, cu 0,2%.

Singura excepție este Capitala, unde prețurile nu au crescut. Aici, prețul mediu pe metru pătrat a scăzut de la 2.053 de euro la 2.033 de euro, o scădere însă destul de mică, de doar 1%.

Clujul rămâne cel mai scump oraș, cu un preț mediu de 3.155 de euro pe metru pătrat.

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Cum prețurile sunt ridicate, românii se gândesc mai mult și cântăresc mai atent înainte de a face o achiziție. Dacă până acum timpul mediu de încheiere a unei tranzacții era de trei luni, acum durează aproximativ jumătate de an până când un român se decide să cumpere o casă. Au loc și mai puține tranzacții.

În zona București-Ilfov s-au cumpărat cu 1,4% mai puține locuințe comparativ cu anul trecut. La nivel național, vânzările de locuințe au scăzut cu aproximativ 9% față de anul trecut.