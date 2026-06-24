Ouă, brânză, roşii şi pui de curte, la un click distanţă. Cât costă "luxul" de a mânca direct de la fermă

Sătui de legumele de import care domină rafturile marilor magazine, mulţi clienţi bat la poarta fermierilor români. Şi găsesc de toate, de la roşii şi castraveți, la ouă şi carne. Comenzile pot fi făcute şi online, iar produsele ajung direct la ușa noastră. Ce-i drept, toate sunt mai scumpe decât în supermarket.

"În fiecare dimineaţă, undeva la ora 6, intrăm la cules. Ăsta e rezultatul culesului de astăzi", a precizat un agricultor.

Dan Constantinescu are o fermă ecologică în Prahova. Cultivă roşii, castraveţi şi dovlecei.

De la fermă, direct în farfuria bucureştenilor

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"Nu se folosesc niciun fel de inputuri, chimicale, în această fermă. Roşii cherry prunişoare. Nişte roşii alungite, dulci, care arată foarte bine, sunt foarte productive", a declarat Dan Constantinescu, producător de legume.

Zilnic, legumele ajung în zona Capitalei, direct la uşile clienţilor.

"În maximum 1-2 ore poate să ajungă la dumneavoastră în frigider. Vorbim de un drum foarte scurt între fermă şi farfuria dumneavoastră. Este cea mai apropiată variantă pentru un bucureştean de a avea grădina proprie. Închipuiţi-vă luxul în care o roşie care stătea în planta la ora 6 dimineaţa, la 4 după-amiază poţi s-o tai, s-o ai în farfurie", a explicat Dan.

Cât costă legumele bio

Pentru că sunt bio, legumele sunt mai scumpe. Kilogramul de roşii se vinde cu 30 de lei, iar castraveţii cu 20 de lei.

Și în această băcănie se vând produse luate direct de la fermă. Cristina le aduce din proprie gospodărie şi anunţă pe reţelele sociale ce noutăţi are, iar oamenii vin.

"Vin pentru că mi se pare că au un gust mai deosebit. Mai naturale. Şi făcute atunci, mai proaspete", a spus Oscar, un client.

"Majoritatea clienţilor noştri sunt părinţi cu copii mici şi caută să le ofere o hrană cât mai sănătoasă. Avem clienţi care ne spun că le-am crescut copiii. Practic îi avem de 2 ani, acum au ajuns la 14 ani şi încă comandă de la noi", a explicat Valentina Ioniţă, producător.

Ouă, brânză, carne şi pui de curte, la mare căutare

Se fac şi livrări, de marţi până vineri. Iar cine are o comandă mai mare de 280 de lei nu plăteşte transportul.

Un kilogram de cotlet de porc afumat se vinde cu 70 de lei, la fel şi unul de brânză de vacă. Un pui de curte de aproape 2 kg costă 85 de lei. Şi ouăle de ţară sunt căutate.

"Cine are nevoie, îmi spune. Eu, a doua zi, le şi aduc. 2 lei (n.r. preţul pentru un ou). Pentru că şi cerealele s-au scumpit. Plus că trebuie şi muncă la ele, apă schimbată de 2-3 ori pe zi. Şi gustul, şi prăjiturile ies altfel, şi gălbenuşul e mai colorat şi viu", a transmis Cristina Drăgnescu, producător.

Pentru fermieri, acest model înseamnă venituri mai bune, iar pentru consumatori - acces la produse locale și posibilitatea de a afla exact de unde provin alimentele cumpărate.