Odată cu ploile din ultimele săptămâni, un covor de ciuperci a apărut în pădurile din sudul ţării. Cele mai căutate sunt hribii, renumiţi pentru gustul lor deosebit. Se folosesc în numeroase preparate tradiționale, de la ciulama și tocănițe până la zacuscă. Totuși, specialiștii atrag atenția că printre cele comestibile se pot ascunde și specii periculoase, care pot fi confundate ușor.

Expesia au răsărit ca ciupercile după ploaie este chiar ruptă din realitate. Pădurile sunt pline, iar culegătorii au pornit în căutarea lor. Printre ei și Liliana, care face asta în fiecare sezon.

"Cele comestibile se vede culoarea neagră și pe jos alb, astea sunt ciupercile de fag și de stejar, asta este vinețel, îi spunem noi. Și salată cu maioneză, și pane sau și pus la tigaie. Și ăștia sunt iuțarii. Iuțarii de obicei îi prăjim pe tigaia grill sau opăriți și făcuți salată cu mărar, cu usturoi. Acum cam trece sezonul gălbiorilor, îi fac murați la borcan și se mănâncă la friptură", a declarat Liliana Arapu.

Soţul ei Vasile "vânează" hribi. A găsit unul de dimensiuni impresionante.

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"Am găsit o ciupercă super frumoasă. O mănătarcă de stejar și o să o fac pane", a declarat Vasile Arapu.

Din pădure, hribii ajung rapid în bucătării.

"Am tocat ceapă şi usturoi, vom toca ciupercile, le vom pune împreună la călit cu ulei de măsline. Iar la final adăugăm puțină sare, puțin piper și pătrunjel proaspăt și mărar sunt minunate, exact cum trebuie să iasă", spune o gospodină.

Cu cât se vinde kilogramul de hribi

Pe lângă gustul lor delicios, hribii sunt foarte îndrăgiți de gospodine pentru că se integrează ușor în multe rețete de la preparate tradiționale până la mâncăruri simple.

"Ciulama, ciorbă, absolut în orice fel de preparat putem folosi ciupercile de sezon", a declarat Oana Păunescu, gospodină.

"Sunt bogate în proteine, au foarte multe vitamine, în special din complexul B-urilor, au de asemenea fier, potasiu, magneziu, sunt sărace în calorii, au 90% apă și atunci sunt foarte bune și în special pentru diete", a declarat Anca Bodislav, nutriționist.

Culegatorii de ocazie trebuie sa fie atenţi: ciupercile comestibile pot fi confundate foarte ușor cu cele toxice.

Culegatorii vând hribii cu 25 de lei kilogramul iar galbiorii cu 30 de lei. În magazine aceste ciurperci costă de două ori mai mult.