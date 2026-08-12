Din dorinţa de mânca sănătos, dar şi ieftin, tot mai mulţi tineri revin la mâncărurile de pe vremea bunicilor. Îşi fac borş pentru acrit ciorba acasă, maia pentru pâine şi cresc culturi vii pentru iaurt. Pe reţelele sociale sunt grupuri unde oamenii îşi împărtăşesc experienţele şi cer sfaturi.

Pâinea făcută în casă a fost o modă în pandemie. Acum s a trecut la nivelul următor. Şi maiaua se face acasă. Există câteva secrete pentru ca aluatul să reziste.

"Aceasta o să fie pentru un fel de pâine, luăm două linguri mari, 70 de grame de apă punem peste maia şi aceeaşi cantitate de făină. Pur şi simplu o adăugăm. Acesta este procesul hrănirii. O lăsăm la temperatura camerei până se dublează. Iar dacă nu o folosim în aceeaşi zi, o putem lăsa la frigider", a explicat Andreea Tătar, proprietară brutărie artizanală.

Maiaua are nevoie de îngrijire chiar şi când plecăm în vacanţă

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În cursa pentru pâinea perfectă, unii îşi duc maiaua la hotel. Nu e glumă. Sunt brutării care se ocupe de aluat când clienţii sunt plecaţi în vacanţă. Conceptul este împrumutat din vestul europei.

Pâinea de casă merge cu un iaurt natural. Pe grupurile de Facebook găsim şi donatori de ciuperci de lapte.

"Există nişte standarde de siguranţă pentru producţie. în aşa fel încât să-şi păstreze din plin toate caracteristicile benefice. În momentul în care facem acasă, s-ar putea să fie temperatura modificată, să nu ţinem suficient la fermentat acest produs. Probioticele acelea e important să ajungă la nivelul colonului", a declarat Anca Hîncu, nutriţionist.

Legumele fermentate pot deveni surse importante de probiotice

Legumele pe care le consumăm zilnic se pot transforma în probiotice mai valoroase decât vitaminele!

Fabius îşi face singur probioticele acasă şi îi învaţă şi pe alţii pe internet. E deja un stil de viaţă pentru el şi crede că i-au îmbunătăţit sănătatea.

"Murăturile obţinute prin fermentare naturală pot conţine milioane sau zeci de milioane de micro organisme vii. Nu orice murătură clasică este un aliment fermentat. Recomand să fie făcute în casă sau cumpărate de la un producător în care aveţi încredere", a subliniat Fabius Antal.

Mai nou se revine și la borşul făcut în casă. Găsim sute de reţete pe internet, iar în pieţe se vând tărâţe pentru lichidul care acreşte perfect ciorba.