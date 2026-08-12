ANAF a scos la licitație un apartament cu două camere situat pe strada Rezervelor, în satul Dudu, comuna Chiajna, una dintre cele mai cunoscute zone rezidențiale de lângă București.

ANAF vinde cu 340.000 de lei un apartament cu 2 camere în Militari Residence - elicitatii

Locuința are o suprafață utilă de 58 de metri pătrați, este decomandată și se află la etajul 1 al unui bloc cu șapte niveluri. Prețul de pornire este de 339.498,50 lei, după o reducere de 15% față de valoarea de evaluare.

Apartamentul are două camere și balcon

Potrivit datelor publicate pe platforma de licitații a ANAF, apartamentul se află pe strada Rezervelor nr. 54, bloc 4, etaj 1, apartament 2, în Chiajna, sat Dudu, județul Ilfov. Locuința este decomandată, încadrată la confort 1 și are o suprafață utilă de 58 de metri pătrați. Imobilul este construit din beton armat, are șapte niveluri, lift și balcon, iar apartamentul dispune de o baie. Starea proprietății este descrisă drept "bună".

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Prețul de pornire a fost redus cu 15%

Apartamentul a fost evaluat la 399.410 lei, însă în cadrul celei de-a treia licitații prețul de pornire a fost redus cu 15%, până la 339.498,50 lei. Vânzarea este scutită de TVA. Suma de 339.498,50 lei reprezintă prețul de pornire al licitației, nu neapărat prețul final cu care proprietatea va fi adjudecată.

Cât este taxa de participare

Cei care vor să participe la licitație trebuie să achite o taxă de participare de 33.949,85 lei. Pentru înscriere este necesară autentificarea pe platforma de licitații online a ANAF. Licitația este organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București şi este în derulare în perioada 7 august 2026, ora 07:00 - 17 august 2026, ora 07:00.

Atât locul de deținere, cât și cel de predare al apartamentului sunt indicate la aceeași adresă: strada Rezervelor nr. 54, bloc 4, etaj 1, apartament 2, comuna Chiajna, sat Dudu, județul Ilfov.