(P) Proprietar sau investitor? Iată ce trebuie să știi

Fără îndoială, piața imobiliară este mai mult decât dinamică în acest moment, iar persoanele care dispun de capital își analizează foarte atent opțiunile.

Jucătorii activi ai pieței din marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța, încearcă să răspundă avantajos la întrebarea: „merită mai mult să cumpăr un apartament pentru a-l închiria sau pentru a locui în el?”.

Iată de ce trebuie să ții cont pentru a calcula corect pentru tine randamentul de închiriere vs. locuire:

Abordarea investitorului: în căutarea randamentului bun

Dacă întenționezi să achiziționezi un apartament pentru a-l închiria, ia în calcul orașele universitare sau cele cu centre economice puternice.

Avantajele investitorului : obții un venit pasiv constant, te protejezi de inflație și îți diversifici portofoliul. Și nu uita: proprietățile imobiliare tind să se aprecieze pe termen lung.

: obții un venit pasiv constant, te protejezi de inflație și îți diversifici portofoliul. Și nu uita: proprietățile imobiliare tind să se aprecieze pe termen lung. Provocările investitorului : poți avea taxe și impozite suplimentare, perioade de neocupare, chiriași problematici, costuri de întreținere sau renovare periodică.

: poți avea taxe și impozite suplimentare, perioade de neocupare, chiriași problematici, costuri de întreținere sau renovare periodică. Randamentele: în funcție de zonă, tipul apartamentului și nivelul de cerere, randamentele brute din chirii din marile orașe variază între 5% și 7% anual. În București și Cluj, garsonierele și apartamentele de 2 camere sunt cele mai căutate pentru chirie, având un raport bun între cost și venit.

Abordarea rezidentului: siguranța pe termen lung

Locuința proprie se potrivește în continuare unui procent foarte mare de familii și tineri, cel puțin pentru cultura locală. Aceștia caută siguranța unei locuințe proprii, investiția nefiind o prioritate, deși unele calcule pot fi avantajoase pentru ei.

Avantajele rezidentului : obții independență față de chirii în creștere, ai stabilitate pe termen lung și opțiuni de personalizare a locuinței. În plus, în marile orașe, chiria lunară pentru un apartament decent poate fi aproape egală cu rata lunară a unui credit ipotecar.

: obții independență față de chirii în creștere, ai stabilitate pe termen lung și opțiuni de personalizare a locuinței. În plus, în marile orașe, chiria lunară pentru un apartament decent poate fi aproape egală cu rata lunară a unui credit ipotecar. Provocările rezidentului: blochezi un capital considerabil, ai sau poți să ai costuri mari de achiziție și întreținere. Totodată, poți să te confrunți cu lipsa flexibilității cauzată de nevoile tale vs. dinamica pieței: poate fi mai dificil să te muți pentru un job nou sau să vinzi rapid într-o perioadă de scădere a pieței.

Există, în mod evident, avantaje de ambele opțiuni, mai ales în marile orașe din țară, dar fiecare profil de cumpărător știe să aleagă mai bine pentru el:

Dacă ești investitor vei fi atent la randamentul și fluxul de numerar. Pentru tine orașele mari rămân atractive pentru chirii, în special zonele centrale sau lângă campusuri universitare. Randamentele sunt peste media europeană, iar cererea rămâne stabilă.

vei fi atent la randamentul și fluxul de numerar. Pentru tine orașele mari rămân atractive pentru chirii, în special zonele centrale sau lângă campusuri universitare. Randamentele sunt peste media europeană, iar cererea rămâne stabilă. Dacă ești cumpărător pentru locuință personală pentru tine va conta stabilitatea și confortul personal. Dar un avantaj considerabil este eliminarea presiunii chiriei lunare, mai ales într-o perioadă în care chiriile cresc mai repede decât dobânzile scad.

Indiferent de decizia ta, este însă important ca, înainte de achiziția imobiliară, să analizezi atent zona, prețul și evoluțiile economice pentru că, pe termen lung, piața imobiliară din România are potențial de creștere.

