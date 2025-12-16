Antena Meniu Search
Anul acesta, clujenii au fost campionii împrumuturilor, cei care au luat cei mai mulți bani de la bancă pentru visul de a deveni proprietari. La polul opus sunt timișorenii, cu cele mai mici credite. Iar surpriza? Bucureștiul e abia pe locul trei.

de Lucia Cujbă

la 16.12.2025 , 17:41

Cluj-Napoca este singurul oraş din România unde valoarea medie a unui credit ipotecar trece de 100.000 euro, iar rata lunară ajunge la aproximativ 600 de euro. Nu este deloc surprinzător dacă ne gândim că este cel mai scump oraş din ţară pentru cumpărători, cu preţuri cerute de proprietari şi dezvoltatori de peste 3.200 euro/mp util. Pe următoarele locuri se află Constanţa, cu credite medii de peste 84.000 de euro şi rate de 460 de euro. Bucureştiul este pe locul trei, unde împrumutul mediu este de 81.000 de euro, iar rata ajunge la 450 de euro. La polul opus este Timişoara, cu cele mai mici credite ipotecare, aproximativ 74.000 euro şi rate lunare de 410 euro. Iar cel mai mare credit ipotecar din acest an a fost acordat în Capitală, aproape 2 milioane de lei, aproximativ jumătate de milion de euro, pentru cumpărarea unui apartament din zona Floreasca.

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

