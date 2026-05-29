PayPoint România îşi extinde afacerea. Rețeaua ar putea ajunge la 50.000 de POS-uri până în 2028

PayPoint România anunţă că îşi continuă activitatea fără întreruperi şi intră într-o nouă etapă de dezvoltare, bazată pe extinderea infrastructurii de plată, diversificarea serviciilor şi investiţii în zona fintech. Compania îşi propune să ajungă la 50.000 de terminale POS până în 2028, în timp ce dezvoltă noi soluţii financiare pentru comercianţi şi consolidează una dintre cele mai extinse reţele de plăţi din România.

De 17 ani de prezentă activă pe piaţa locală, PayPoint România continuă să îşi consolideze poziţia în segmentul de payment facilitator cu acoperire naţională şi valorifică noi oportunităţi de business în calitate de Agent al unei Instituţii de Plată autorizate de Banca Naţională a României printr-o strategie construită în jurul a trei piloni principali de dezvoltare, scrie News.ro.

Reţea naţională extinsă: 50.000 de terminale POS până în 2028

Primul pilon strategic vizează extinderea accelerată a infrastructurii de plată la nivel naţional, având ca obiectiv atingerea a 50.000 de terminale POS active până în 2028. Prin această expansiune, PayPoint România va opera cea mai mare reţea de terminale POS de tip one-stop-shop/hub de servicii din ţară. Astfel, atât comercianţii parteneri existenţi, cât şi cei care se vor alătura reţelei PayPoint, vor avea acces la un portofoliu complet de produse şi servicii care îi ajută la dezvoltarea şi diversificarea afacerilor pe care le administrează, indiferent de regiunea în care activează.

Cel de-al doilea pilon strategic vizează propria reţea de comercianţi parteneri prin integrarea unui nou model de partener, denumit: Multi-Merchant Partner. Prin acest nou statut, comercianţii parteneri vor facilita accesul consumatorilor finali la servicii de plată atât cu numerar, cât şi cu cardul, pentru o varietate de produse şi servicii, precum plata facturilor de utilităţi. La nivel operaţional, obiectivul este atingerea graduală a 2.500 de locaţii active pentru plata serviciilor cu numerar şi a peste 18.000 de locaţii pentru plăţi cu cardul, până la finalul anului 2025.

Cel de-al treilea pilon strategic susţine dezvoltarea unei noi ramuri de business fintech în cadrul PayPoint România, prin investiţii şi parteneriate cu actori relevanţi din industrie. Această direcţie vizează extinderea portofoliului companiei cu produse şi servicii financiare care reprezintă alternative reale la pachetele bancare tradiţionale, oferite în condiţii avantajoase comercianţilor parteneri. Aceste noi soluţii vor sprijini concret dezvoltarea şi consolidarea afacerilor pe care partenerii PayPoint le administrează.

De la plata facturilor la servicii integrate pentru milioane de români

De-a lungul timpului, PayPoint România a evoluat de la un facilitator de plăţi de facturi la un payment facilitator cu acoperire naţională, dezvoltând o infrastructură extinsă şi servicii integrate care răspund nevoilor tot mai diverse ale pieţei.

Investiţiile consecvente în infrastructura tehnologică şi extinderea colaborărilor comerciale au consolidat poziţia PayPoint România în topul liderilor facilitatorilor de plăţi din România. Din 2021 şi până la finalul anului 2025, reţeaua de terminale POS a înregistrat o creştere de aproximativ 150%, depăşind în prezent 35.000 de unităţi la nivel naţional, inclusiv în localităţi mici, cu doar câteva sute de locuitori.

Peste 75% dintre aceste terminale permit plata securizată cu cardul, alături de o gamă extinsă de servicii adiacente. În aceeaşi perioadă, portofoliul de parteneri s-a extins cu 24%, facilitând accesul la soluţii moderne şi diverse pentru un număr tot mai mare de comercianţi şi clienţi.

Acest avans a generat o creştere semnificativă a volumului de tranzacţii procesate. În prezent, prin reţeaua PayPoint sunt efectuate lunar peste 10,5 milioane de plăţi, dintre care peste 7,2 milioane reprezintă plăţi de facturi, iar 3,3 milioane sunt tranzacţii cu cardul prin terminalele POS.

Peste 1 miliard de facturi procesate de la lansarea în România

De la lansarea sa pe piaţa din România, PayPoint a procesat peste 1 miliard de facturi, consolidându-şi statutul de partener de încredere pentru milioane de consumatori şi mii de comercianţi.

Prezentă pe piaţa din România de 17 ani, PayPoint este unul dintre liderii din industria plăţilor şi serviciilor financiare, care continuă să dezvolte noi direcţii de business pentru perioada următoare. Compania este recunoscută pentru inovaţie, fiabilitate şi accesibilitate, contribuind constant la dezvoltarea de parteneriate strategice menite să sprijine afacerile comercianţilor din reţeaua parteneră. Cu un portofoliu de peste 35.000 de terminale POS, PayPoint România îşi propune să ajungă la cel puţin 50.000 de unităţi în perioada următoare.

În 2022, PayPoint România a achiziţionat aplicaţia 24pay, care a devenit una dintre cele mai utilizate aplicaţii pentru transport din România. Aplicaţia este disponibilă în 19 oraşe şi oferă o gamă variată de servicii digitale de plată, de la transport urban şi interurban, până la plata facturilor. Prin 24pay, PayPoint România a extins interacţiunea cu consumatorul final printr-un canal digital dedicat, care facilitează gestionarea simplă şi eficientă a plăţilor cotidiene, într-o experienţă unitară şi accesibilă.

