Tot mai mulţi oameni se confruntă cu dilema apei: îmbuteliată, filtrată sau de la robinet. Pentru că nu au încrederea în calitatea celei din reţeaua publică, majoritatea o cumpără din magazin. Iar asta seacă bugetul familiilor. Variante alternative sunt filtrele sau cănile filtrante, fiecare cu avantaje şi dezavantaje.

Jumătate de litru de apă la sticlă costă între doi și cinci lei, doi litri ajung la şapte lei, iar un bidon cu cinci litri costă în jur de nouă lei.

"Eu numai apa imbuteliata consum. Aia de la canal numai cu lamaie o beau", a spus o femeie.

Dragoş Armeanu, reprezentant magazin: Românii preferă să cumpere la bax.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Cam cât vindeţi de săptămână?

Dragoş Armeanu: Un tir de apă plată.

Cât plătesc românii, în medie, pentru apa îmbuteliată

Cine cumpără un bax cu apă pe săptămână plăteşte în total 120 de lei pe lună.

"Pe săptămână în cazul de faţă dau, un bax cum ar veni, 30 de lei fac astea", a precizat un cumpărător.

"O dată pe săptămână cumpăr, că e la doi litri, că e la un litru, cumpăr", a adăugat altă persoană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Filtrele de apă, alternativa pentru cei care nu vor să care baxuri

Cine nu vrea să care mereu apa de la magazin până acasă poate să monteze filtre la robinet. Trebuie schimbat, însă, la intervale regulate, între trei şi şase luni.

Reporter: Cât costă un filtru?

Persoană: 2.200 am eu unul din Germania și filtrele 280. Sunt 7 filtre.

Reporter: De ce nu mai beți apă de la robinet? Simplă, fără filtru.

Persoană: E plină de calcar.

Varianta mai ieftină - cana filtrantă costă între 15 și 300 lei, iar cartuşele care curăţă apa costa încă o dată pe atât şi trebuie înlocuite lunar. Specialiștii recomandă să bem apă doar din surse controlate.

Ce spun specialiştii despre apa pe care o bem zilnic

"Noi consumăm și ingerăm zilnic cantități de plastic care pe termen lung înseamnă riscuri pentru sănătatea cardiovasculară, digestivă", a explicat Florin Bălănică, psihonutriţionist.

"Cea mai bună variantă pentru noi în consumul zilnic și de lungă durată sunt apele minerale naturale. Pe acestea le regăsim la raft exact așa etichetate", a declarat Silvia Ştefănucă Şerban, somelier de apă.

Apa din rețeaua publică corespunde standardelor europene în marile orașe. Calitatea la robinet poate fi influențată, însă, de starea instalațiilor interioare ale blocurilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰