Evenimente de 1 Iunie în Bucureşti. Spectacole şi târguri pentru copii

Copiii vor fi în centrul atenției de 1 Iunie 2026 în București, unde sunt anunțate festivaluri, târguri și activități speciale organizate în mai multe zone ale orașului.

Bucureștiul se transformă de 1 Iunie 2026 într-un adevărat oraș al copiilor, cu spectacole, ateliere, târguri și activități organizate în parcuri, centre culturale și muzee din Capitală. Parcurile, muzeele și centrele culturale din București vor găzdui timp de mai multe zile evenimente pentru toate vârstele.

Multe dintre activități sunt gratuite și includ ateliere creative, spectacole de teatru, concerte, jocuri și experiențe interactive.

Festivaluri și activități în parcurile din București

Printre cele mai așteptate evenimente de Ziua Copilului se numără festivalurile organizate în marile parcuri din Capitală. În mai multe zone sunt pregătite scene pentru spectacole și concerte dedicate copiilor.

În parcurile Herăstrău, IOR și Crângași sunt anunțate zone de joacă, concursuri, ateliere de desen și creație, spectacole de magie, activități sportive, dar şi zone interactive pentru familii.

Organizatorii spun că multe dintre activități vor avea loc pe tot parcursul zilei, iar accesul va fi gratuit pentru copii.

Spectacole și teatru pentru cei mici

De 1 Iunie 2026, în București sunt programate și spectacole speciale pentru copii, inclusiv reprezentații de teatru și concerte interactive.

Opera Comică pentru Copii pregătește un program special cu spectacole și activități dedicate familiei, iar în mai multe centre culturale din Capitală vor avea loc teatru de păpuși, parade cu personaje animate, concerte pentru copii şiateliere muzicale și artistice.

De asemenea, în unele zone ale orașului sunt organizate proiecții de film în aer liber și spectacole interactive pentru copii de toate vârstele.

Târguri și experiențe interactive

În perioada dedicată Zilei Copilului sunt anunțate și târguri tematice pentru familie și copii, unde vizitatorii pot găsi jocuri, produse pentru copii, zone de relaxare, dar şi activități educative și creative.

Mai multe centre comerciale și spații expoziționale din București organizează ateliere de creație și activități interactive dedicate celor mici.

Muzee și locuri care pregătesc program special de 1 Iunie

Numeroase instituții culturale din Capitală vor avea program special de International Children's Day, iar unele muzee oferă acces gratuit sau redus pentru copii.

Grădina Botanică, muzeele interactive și centrele educaționale pregătesc:

tururi speciale;

demonstrații;

experimente pentru copii;

activități în aer liber.

Autoritățile recomandă părinților să consulte programul oficial al evenimentelor înainte de deplasare, deoarece unele activități pot necesita rezervare sau înscriere prealabilă.

De când se sărbătoreşte Ziua Copilului

Ziua Copilului, numită și Ziua internațională a copilului, este în multe țări o sărbătoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite.

În unele țări, este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În fosta URSS și în țările care i-au fost state satelit, data este 1 iunie, prima zi de vară în Emisfera Nordică. O parte din restul țărilor adoptă alte date.

