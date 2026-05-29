Video Războiul din Ucraina, tot mai aproape de România. Câte drone ruseşti au intrat în spaţiul nostru aerian

Cea mai mare spaimă a noastră a devenit realitate. O mamă şi fiul ei au fost răniţi de o dronă în apartamentul lor, într-un bloc din România. Nu mai suntem doar spectatori la războiul altora, suntem afectaţi direct. Un scenariu previzibil, dacă ne gândim că de la începutul conflictului au fost aproape 100 de atacuri la graniţa noastră, iar în 28 de cazuri dronele ruseşti au intrat în spaţiul aerian al României.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 16:24
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Au fost găsite fragmente din dronele ruseşti în aproape 50 de locuri de pe teritoriul nostru. De câteva ori vorbim de drone cu muniţie care poate arunca în aer o locuinţă, un pericol uriaş. Şi să ne amintim şi de proiectilul de la Tulcea, cu două kilograme de explozibil.

De la începutul războiului:

  • au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România;
  • în 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional (ultima pe 29 mai);
  • în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.
Articolul continuă după reclamă

În anul 2026:

  • au fost înregistrate 32 de situaţii de atacuri în apropierea frontierei (ultima pe 29 mai);
  • în 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliţie aeriană;
  • în 15 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional (29 mai);
  • în 12 situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României. 
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

drone galati
Înapoi la Homepage
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că mobilizarea autorităţilor a fost pe măsura gravităţii incidentului?
Observator » Evenimente » Războiul din Ucraina, tot mai aproape de România. Câte drone ruseşti au intrat în spaţiul nostru aerian
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.