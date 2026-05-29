Video Războiul din Ucraina, tot mai aproape de România. Câte drone ruseşti au intrat în spaţiul nostru aerian
Cea mai mare spaimă a noastră a devenit realitate. O mamă şi fiul ei au fost răniţi de o dronă în apartamentul lor, într-un bloc din România. Nu mai suntem doar spectatori la războiul altora, suntem afectaţi direct. Un scenariu previzibil, dacă ne gândim că de la începutul conflictului au fost aproape 100 de atacuri la graniţa noastră, iar în 28 de cazuri dronele ruseşti au intrat în spaţiul aerian al României.
Au fost găsite fragmente din dronele ruseşti în aproape 50 de locuri de pe teritoriul nostru. De câteva ori vorbim de drone cu muniţie care poate arunca în aer o locuinţă, un pericol uriaş. Şi să ne amintim şi de proiectilul de la Tulcea, cu două kilograme de explozibil.
De la începutul războiului:
- au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România;
- în 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional (ultima pe 29 mai);
- în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.
În anul 2026:
- au fost înregistrate 32 de situaţii de atacuri în apropierea frontierei (ultima pe 29 mai);
- în 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliţie aeriană;
- în 15 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional (29 mai);
- în 12 situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.
