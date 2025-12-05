Pe ce sunt dispuși românii să cheltuiască sute de lei pentru un decor de Crăciun de vis

Magia Crăciunului a ajuns şi în magazinele din ţară, unde decoraţiunile lucrate manual stau la loc de cinste. Fie că vorbim despre aranjamente florale sau ornamentele încărcate cu simboluri tematice de Crăciun, toate transformă rafturile în vitrine de poveste. Dornici să îşi aducă sărbătoarea în case, românii au pornit deja la vânătoare şi aleg cu atenţie fiecare decoraţiune.

Printre globuleţe de toate formele, beteală şi ghirlande colorate, şi-au făcut loc decoraţiunile lucrate manual. Sunt diferite de cele din marile magazine, iar asta îi atrage cel mai tare pe iubitorii sărbătorilor de iarnă.

Aranjamentele tematice sunt şi ele pregătite cu atenţie în florării. "Elementele care sunt la mare căutare anul acesta sunt crăciunițele, brazii aceștia care sunt cu blăniță, în mare vogă", a declarat Ionela Giolagu, artist. "Am primit comenzi încă din noiembrie. Avem inclusiv coroniție, clasicul aranjament de masă", spune Irina Roșca.

De sărbători, un astfel de aranjament poate deveni piesa centrală a mesei de Crăciun. Pentru a crea atmosfera de sărbătoare nu e nevoie de mari cheltuieli. Elementele naturale pot face diferența: câteva conuri, ramuri de brad, dar și flori, pot schimba complet aspectul casei și al mesei festive.

"Le-am ales pe astea pentru că sunt reprezentative pentru sărbătorile de iarnă. Şi aduc un plus de lumină şi de bucurie". Prețurile decoraţiunilor făcute manual pornesc de la aproximativ 30 de lei și pot ajunge până la 380 de lei, în funcție de mărime, materiale și detalii.

