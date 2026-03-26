În timp ce companiile din industria auto şi IT concediază mii de oameni, peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile în toată ţara. Pentru majoritatea nu este nevoie de liceu sau facultate. Şoferi, curieri şi meseriaşi în construcţii sunt cei mai căutaţi.

Ştefan s-a angajat la o firmă de curierat la câteva zile după ce a văzut un anunţ pe internet. Este încântat de primul lui loc de muncă. "Îmi place foarte mult să conduc. N-am căutat foarte mult, a fost destul de uşor să găsesc acest loc de muncă", a declarat Ştefan, curier. "Pe poziţiile de curieri şi de manipulanţi marfă, fluctuaţia este destul de mare, aşa că se angajează constant. Trebuie să aibă studii medii, atent la detalii, un aspect fizic plăcut, să fie prietenos", a declarat Adriana Manu, director de comunicare firmă de curierat.

Peste 11.000 de angajaţi au fost concediaţi anul trecut

Din 31.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional, 29.000 sunt pentru cei cu studii primare sau gimnaziale. Şi HoReCa are nevoie constantă de mână de lucru nouă, cum ar fi ospătari sau de ajutoare de bucătar. Pe acelaşi loc se află şi îngrijitorii sau agenţii de curăţenie. "În permanenţă, mai ales că ne pregătim de sezonul de vară şi angajăm personal. Avem şi persoane trecute de 40-50 de ani care fac un part time", a declarat Steluţa Chiru, manager restaurant. Firmele de construcţii, care sunt pe minus cu angajaţii de ani de zile, caută mereu meseriaşi.

"Muncitorii calificaţi care nu au studii superioare, dar au o specializate concretă pentru care acum în piaţă nu există suficientă forţă de muncă şi care totodată sunt foarte căutaţi şi de angajatorii din străinătate. Pentru că salariile sunt de 4,5 ori mai mari decât cele din România. Electricieni, instalatori, muncitori, zugravi, operatori de utilaje grele", a declarat Ana Călugăru, director de comunicare platformă de recrutare. "Chiar dacă din punct de vedere economic nu vedem o creştere spectaculoasă, proiectele continuă. Pentru acest tip de joburi cel mai important este pachetul salarial, şi condiţiile, că e vorba de proximitatea de locuinţă, condiţiile de muncă fizice", a declarat Oana Datki, specialist în HR. Ofertă bogată de locuri de muncă sunt şi în vânzări.

"În depozit, acolo avem mereu nevoie de oameni şi mai ales când avem comenzi foarte multe, luăm şi firme externe care ne ajută în acele momente să trecem peste aceste puncte", a declarat Michael Kaiser, ceo supermarket online. Cătălina doar ce s-a alăturat echipei unui supermarket online. "Iau legătura cu furnizorii pentru a rezolva micile discrepanţe dintre facturi şi recepţia mărfii. Este o poziţie în creştere într-o companie bună", a declarat Cătălina, angajata unui supermarket online. Peste 11.000 de angajaţi au fost concediaţi anul trecut, cu 21% mai mulți decât în 2024. Iar în prima lună a acestui an, angajatorii au disponibilizat încă 4.600 de oameni.

