Mâncare stricată, mucegai şi rugină în restaurante. Peste 1.000 de amenzi date de ANPC în doar câteva zile

În doar câteva zile, inspectorii ANPC au dat amenzi de aproape 5 milioane de lei. Este un bilanț înregistrat la nivelul întregii țări, iar neregulile găsite în magazine și unități alimentare sunt grave. Pește stricat, mucegai, rugină și mâncare ținută în condiții necorespunzătoare suficiente ca să ne facă și pe noi vigilenți atunci când mergem la cumpărături.

Ramona Sîrbu, reporter Observator: Trebuie să fiți atenți unde mâncați și de unde cumpărați alimente. Dacă vedeți mizerie, produse cu aspect sau miros suspect, ori alimente păstrate în condiții improprii, nu le cumpărați și sesizați autoritățile. Pentru că vorbim despre nereguli serioase.

Inspectorii au găsit alimente mucegăite, frigidere murdare, ustensile ruginite, dar și pește cu depuneri mari de gheață. Iar toate acestea s-au tradus în peste o mie de amenzi în valoare de 4,8 milioane de lei. Mai mult, produse de peste 250.000 de lei au fost retrase definitiv de la vânzare.

Iar în cazul a 15 operatori, activitatea a fost oprită temporar. Așa că, dincolo de controalele autorităților și noi consumatorii, putem fi primul filtru în cazul în care ceva nu arată în regulă. Așadar, trebuie să fim atenți foarte bine la ce cumpărăm.