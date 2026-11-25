Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat miercuri în transparenţă decizională proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului prin care se prelungeşte aplicarea a două măsuri esenţiale pentru protejarea consumatorilor şi a fermierilor români, respectiv limitarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază (OUG nr. 67/2023) şi mecanismul de licenţiere pentru produsele agricole provenite din Ucraina (OUG nr. 84/2023).

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la 30 iunie 2027 - Sursa: Profimedia

Conform unui comunicat al ministerului, citat de Agerpres, actul normativ vine ca răspuns la presiunile economice actuale generate de evoluţia preţurilor la energie electrică şi carburanţi, precum şi de tensiunile geopolitice din regiune şi din zona Golfului, care continuă să influenţeze costurile pe întreg lanţul agroalimentar.

Astfel, măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare de bază se va prelungi cu încă 6 luni, urmând să se aplice până la data de 30 iunie 2027 inclusiv.

"Acest mecanism nu fixează preţul final la raft şi nu impune restricţii cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanţul de distribuţie şi maximum 20% la retail, menţinând astfel concurenţa liberă "sub plafon" şi libertatea de negociere între producători şi procesatori. Măsura este cu atât mai necesară în contextul în care, potrivit celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică (INS), în luna octombrie 2026 mărfurile alimentare au înregistrat o creştere anuală de 3,07%. Prelungirea plafonării are rolul de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilităţile şi transportul în preţul final şi de a proteja puterea de cumpărare a populaţiei, în special a gospodăriilor cu venituri mici", se menţionează în comunicat.

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Totodată, proiectul prevede extinderea cu un an, de la 31 decembrie 2026 până la data de 31 decembrie 2027 inclusiv, a mecanismului de consultare şi reacţie coordonată privind autorizarea exporturilor de produse agricole din Ucraina, aplicabil pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă şi carne de pasăre.

"Menţinerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantităţi importante de produse pe piaţa internă la preţuri de dumping, iar prelungirea licenţierii protejează viabilitatea fermelor româneşti din sectoarele vegetal şi zootehnic", se arată în comunicat.

În acelaşi timp, măsura sprijină procesatorii autohtoni să îşi valorifice producţia, previne practicile comerciale neloiale şi garantează trasabilitatea şi respectarea normelor sanitar-veterinare, subliniază sursa citată.

"Continuăm să intervenim echilibrat şi responsabil acolo unde piaţa are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la preţuri corecte, fără creşteri speculative generate de costurile la energie şi combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor şi procesatorilor români predictibilitate şi protecţie în faţa importurilor masive, menţinând echilibrul producţiei interne şi siguranţa alimentară a ţării", a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, citat în comunicat.