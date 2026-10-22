Magazinele sunt pline în această perioadă de costume şi măşti înspăimântătoare pentru Halloween. Anul acesta sunt la modă ţinute inspirate de cultura K-pop şi a vedetelor coreene. Experţii în vânzări avertizează, însă. Petrecerea importată nu este altceva decât un instrument de marketing care să ne face să cheltuim alţi bani pentru altă distracţie.

Marile magazine vând sute de variante de costume şi accesorii pentru "sărbătoarea" de pe 31 octombrie.

Cele mai ieftine costume costă, în medie, 30 - 40 de lei. Dar ultimele trenduri de Halloween urcă preţurile spre 200 de lei.

"Personajele din desenele animate, K-pop atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, cu perucile respective. Foarte multe accesorii, însemnânnd măştile dacă bugetul este mai mic. Un costum nu este aranjat dacă nu punem şi un machiaj caracteristic temei respective şi atunci avem destul de multe machiaje pe diferite culori, dinţi de vampir, sânge fals", a precizat Mariana Lungu, administrator magazin de costume.

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Şi tradiția colindatului de Halloween a prins la noi în ţară. Copii deghizaţi în personaje înfricoșătoare ori supereroi merg din casă în casă şi cer dulciuri.

Găsim acum tradiţionalele coşuri de Halloween chiar în supermarketuri, dar şi dulciuri tematice. Sunt tot felul de aranjamente, iar rafturile sunt mai mari de la un an la altul. Pornesc de la 5 lei.

"Halloweenul a intrat în România prin cultura pop - filme, seriale, social media - şi retailul a transformat importul cultural într-un sezon comercial. Toamna era o perioadă fără vârf de consum între Back to School şi Black Friday, aşa că brandurile au construit un eveniment. Când vezi dovleci şi costume în fiecare magazin, sărbătoarea nu mai pare străină", a explicat Robert Feraru, expert în marketing digital.

Sărbătoarea de Halloween îşi are originile într-un festival celtic antic: acum peste 2.000 de ani, marca sfârşitul verii, adunarea recoltelor şi începutul noului an celtic. Galezii credeau şi că în noaptea de 31 octombrie spiritele puteau reveni printre oameni - de aici şi adaptarea americană cu costume înspăimântătoare.