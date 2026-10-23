Românii sunt campioni la consumul de bere. Şi-au prins şi gustul celei fără alcool. N-o mai aleg doar ca alternativă, atunci când sunt la volan, ci şi pentru gustul bun. Mai exact, o beau ca pe suc. Nutriţioniştii ne explică şi dacă e mai sănătoasă sau nu.

Cândva doar obiceiul oamenilor care şofau, berea fără alcool e acum o alegere tot mai firească mai ales în rândul tinerilor.

"În loc de suc, nu ţinem neapărat la volan. Se mai ivește să o ai la petrecere pe masă și hai să iau și eu o bere fără alcool", a declarat o fată.

Berea fără alcool, tot mai populară în rândul tinerilor

S-au schimbat și motivele pentru care românii aleg această băutură. 44% o consumă nu doar când conduc, ci şi când preferă, pur şi simplu, să evite alcoolul, 25% apreciază faptul că o pot bea în orice moment al zilei iar 31% - tânjesc după gustul bun.

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"Acum se consumă la aproape fiecare masă, fie că este la prânz sau cină. Și este băută atât de femei cât și de bărbați", a precizat Andreea Denisia, reprezentant restaurant.

"Când am o poftă mai beau și fără alcool. Cu arome, de lămâie mai mult", a declarat un tânăr.

"Ocazional, dar nu tot timpul. Dacă merg cu maşina", a adăugat altul.

Cererea de bere fără alcool lasă magazinele fără marfă la raft

Trendul pare acelaşi şi în magazine.

"Un procent de 50% cred că a crescut, în ultimii ani. E cererea mare și rămânem fără ea de cele mai multe ori", a transmis Ana Maria Ignat, manager magazin.

Însă berea fără alcool - consumată în cantităţi mari, desigur - are şi dezavantaje. Conţine mult zahăr, mulţi conservanţi, poate cauza probleme digestive sau, în timp, ale rinichilor.

Ce spun nutriţioniştii despre beneficiile berii fără alcool

"Dacă le luăm chiar comparativ cu sucurile carbogazoase, foarte frecvent, în general pe parcursul ieșirilor, stau mai bine din punct de vedere al carbohidraţilor şi cam la jumătate cu caloriile. Suntem într-o mentenanţă calorică sau vrem să avem un deficit caloric, berea fără alcool este o opțiune mai bună decât un suc", avertizează Ionuţ Ignat, nutriţionist.

Prin urmare, berea fără alcool nu ar trebui să devină un obicei zilnic și nici nu poate fi considerată un înlocuitor pentru sucurile naturale.