Mai multe instituții din Danemarca, ținta hackerilor proruşi. Atacul, revendicat pe rețelele sociale
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a avut loc joi în Danemarca, afectând site-urile mai multor instituţii, dar şi al unei companii din domeniul apărării, a transmis Agenţia daneză pentru Securitate Civilă, potrivit AFP, informează Agerpres.
Agenţia "este conştientă că mai multe companii şi site-uri web daneze se confruntă în prezent cu pene şi perturbări de funcţionare din cauza unor atacuri DDoS", a precizat aceasta într-un comunicat, adăugând că urmăreşte "îndeaproape situaţia", în colaborare cu serviciile de informaţii militare.
Pe reţelele sociale, grupul de hackeri proruşi NoName057 a scris în timpul dimineţii că vizează site-uri ale unor instituţii daneze, printre care Ministerul Transporturilor şi site-ul dedicat demersurilor administrative borger.dk, precum şi pe cel al companiei de apărare Terma, care a confirmat perturbările.
"Ştim că un grup de hackeri ruşi a afirmat că el va perturba site-ul nostru, precum şi cele ale mai multor autorităţi daneze, însă este prea devreme pentru a spune că ei sunt responsabili", a declarat pentru AFP directorul pentru comunicare al companiei Terma, Tobias Brun-Falkencrone.
"Suntem bine pregătiţi"
"Suntem bine pregătiţi pentru a gestiona acest tip de atac cibernetic şi am reacţionat rapid. Nu a existat nicio încălcare de securitate şi niciun fel de date nu au fost pierdute", a adăugat el.
Miercuri, acelaşi grup de hackeri a revendicat un atac cibernetic asupra site-urilor mai multor municipalităţi daneze, cu mai puţin de o săptămână înainte de alegerile locale din această ţară scandinavă care se numără printre cei mai mari susţinători ai Ucrainei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰