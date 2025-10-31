Deşi vinerea cu cele mai mari promoţii ale anului este oficial săptămâna viitoare, mulţi comercianţi au furat startul de azi. Ceea ce înseamnă că infractorii cibernetici nu pierd nici ei timpul și profită de interesul crescut al cumpărătorilor, pentru a încerca să îi păcălească.

A sosit şi cel mai mare eveniment comercial al anului, un eveniment aşteptat cu mare interes de către clienţi, de către retaileri şi mai ales de către hakeri. Aceştia din urmă profită de acestă perioadă în care oamenii sunt foarte interesaţi de reducerile substanţiale, sunt interesaţi de numărul mare de tranzacţii făcute în această perioadă şi profită de acest lucru şi astfel vin cu metode tot mai ingenioase pentru a pune mâna pe datele bancare ale clienţilor şi astfel pot obţine câştiguri financiare ingenioase.

Autorităţile în siguranţa cibernetică avertizează că hakerii postează tot felul de anunţuri cu oferte irezistibile, oferte foarte, foarte mari. În acelaşi timp trimit email-uri şi mesaje care par a fi din partea unor companii oficiale sau pur şi simplu, trimit link-uri cu site-uri clonă, site-uri fantomă, totul pentru a pune mâna pe datele bancare ale clienţilor care cumpără cu ocazia Black Friday în această perioadă.

În acelaşi timp, autorităţile vin şi cu o serie de recomandări: în primul rând, toate plăţile care se fac - să fie făcute prin metode sigure, astfel încât să se poată face dovada plăţii respective. Să nu fie accesate link-urile care nu par a fi din partea unor companii oficiale, să nu ia în calcul ofertele foarte mari, acele oferte irezistibile de care profită hakerii şi mai ales să fie foarte atenţi la mesajele pe care le primesc oamenii şi la email-urile primite, astfel încât să nu fie site-uri clonă.

