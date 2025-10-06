Preşedintele ANRE acuză comunicarea publică "apocaliptică" în energie: "Trebuie să facem puţină ordine"
Comunicarea publică despre sectorul energetic are nevoie de "puţină ordine", în condiţiile în care mesajele din ultima perioadă sunt apocaliptice, anunţând blackout-uri iminente, facturi triplate şi cel mai mare preţ la energie electrică din lume, a declarat, luni, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la o conferinţă de specialitate.
Preşedintele ANRE acuză comunicarea publică "apocaliptică" în energie: "Trebuie să facem puţină ordine"
Potrivit acestuia, este nevoie de ordine în comunicarea publică în ceea ce priveşte sectorul energetic.
