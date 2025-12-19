Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a amendat cu aproape 11 milioane euro trei producători offshore. Amenzile record vin după ce ANRE a descoperit că au vândut gaze la un preț mai mare decât cel stabilit de stat. Președintele ANRE George Niculescu a declarat că societăţile au mai fost sancţionate şi în trecut, pentru aceeași faptă. Sancțiunea reprezintă 3% din cifra de afaceri pe anul 2024 pentru fiecare dintre cei trei producător.

Trei producători de gaze offshore, Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL și Gaz Plus Dacia SRL, au fost amendați cu o sumă totală de 54,5 milioane de lei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru că nu au vândut gazul la prețul reglementat, a anunțat instituția, printr-un comunicat.

"Reprezentanților societăților Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL și Gaz Plus Dacia SRL le-au fost comunicate astăzi (joi, n.r.) procesele verbale de constatare a contravenției pentru neîndeplinirea obligației legale de a vinde, în perioada 01.01.2024 -31.12.2024, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă, cu prețul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Celor trei societăți le-a fost aplicată sancțiunea de amendă cu 3% din cifra de afaceri din anul 2024", se arată într-un comunicat al ANRE.

37,16 milioane de lei, cea mai mare amendă

Cea mai mare amendă, în valoare de 37,16 milioane de lei, a primit-o Black Sea Oil & Gas, cu 11,57 milioane de lei a fost sancționată compania Petro Ventures Resources și cu 5,84 milioane lei - Gaz Plus Dacia.

Sumele aferente sancțiunilor contravenționale se constituie venit la bugetul statului, precizează ANRE. În context, șeful instituției, George Niculescu, a subliniat că aceste societăți au fost sancționate în mod repetat începând cu anul 2022, pentru aceeași faptă.

"Aceste societăți au fost repetat sancționate începând cu anul 2022, pentru aceeași faptă. Decizia lor de a nu vinde gazul extras din perimetrele offshore la prețul reglementat stabilit prin lege reprezintă o gravă abatere de la cadrul legislativ și de reglementare în vigoare. ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri, totalul însumând aproape 10 milioane de euro. Am fost și sunt un susținător al exploatărilor de gaz offshore. Asta nu înseamnă că osffshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic, în care operatorii economici aleg să nu respecte legea", a declarat președintele ANRE, în comunicat.

Sancțiunile au fost stabilite în ședința Comitetului de Reglementare al ANRE din 16 decembrie 2025.

