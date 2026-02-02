Panică pe pieţele financiare din toată lumea, după ce cotaţiile aurului şi argintului s-au prăbuşit dramatic. În doar câteva ore, investitorii au pierdut cifra ameţitoare de aproape 5 mii de miliarde de dolari. Haosul s-a extins rapid în bănci dar şi la magazinele de bijuterii. Oamenii îşi vând obiectele de lux, de teamă că valorea lor va scădea.

Visul profiturilor uriașe s-a spulberat într-o singură noapte. După un an în care metalele prețioase au doborât record după record, cotațiile aurului şi argintului au scăzut vertiginos. Şi asta după ce Donald Trump a ales un nou şef al Rezervei Federale Americane, considerat mai agresiv în ce priveşte controlul inflaţiei. Se aşteaptă de la el să aplice o politică monetară mai strictă, care ar susține dolarul și ar pune presiune pe aur.

S-a prăbușit într-o zi

De la 5.500 de dolari pe uncie, prețul aurului a pierdut peste o mie de dolari din valoare într-o zi. În același timp, si argintul s-a ieftinit cu 15 la sută și se vinde acum cu 72 de dolari. În doar 24 de ore, 5 mii de miliarde de dolari s-au evaporat de pe piețele financiare din întreaga lume.

"Argintul a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi din istorie. Prețul aurului a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi din anii 1980 și cea mai mare variație interzilnică din anii 1920. Am asistat la o manie pe piețele metalelor prețioase și, în cele din urmă, am văzut o mică bulă speculativă care a explodat în cazul acestor mărfuri", a declarat Kyle Rodda, jurnalist Capital.

Efectele au provocat haos în toată lumea. În China, cel mai mare consumator de aur de pe planetă, s-au format cozi uriașe. Unii profită și cumpără masiv, în timp ce alții își vând rapid bijuteriile de teamă că devalorizarea va continua.

"Prețurile aurului erau destul de mari înainte, iar acum că au scăzut, Este un moment bun pentru a cumpăra. În acest moment, vreau să achiziționez câteva produse din aur pentru Anul Nou Chinezesc". "Planul meu este să cumpăr puțin de fiecare dată când prețul scăde la 158 de dolari pe gram, așa că am cumpărat 8 grame. Aurul este foarte popular în acest moment, dar înainte nu aveam noțiunea de gestionare a averii. Acum Simt că trebuie să investesc în aur", spun oamenii.

Aurul a scăzut puternic și la BNR. După un record de 755 de lei pe gram, atins acum două zile, prețul a coborât rapid la aproximativ 644 de lei, adică minus 8%. Chiar și așa, aurul valorează cu 50% mai mult decât anul trecut.

Ce spun experții

"Vârful a fost unul foarte speculativ. A continuat dincolo de niște niveluri sustenabile. S-a mers mult prea repede, într-un ritm mult mai scurt. Se accelerează mișcarea, se trece pe prețul corect şi apar speculatori care, pur și simplu, continuă inerţia mișcării, fără să se mai gândească la cartea fundamentală. Prețul devine tot mai rapid nesustenabil", a declarat Claudiu Cazacu, expert pieţe financiare.

Deşi nu exclud ca preţul metalelor preţioase să crească din nou, economiştii cred că scăderea alungă, cel puţin pentru moment, temerile unei crize financiare.

"Acest preţ a crescut prea mult. Ar trebui sa ne uitam la preturile de dinainatea perioadei lui Trump, probabil acolo se vor duce aceste valori. În general, semnul unei crize este generat mai degrabă de interesul pentru aur, nu de fuga de aur. Atunci când investitorii estmează o criză ei parasesc tot ceea ce inseamna risc din partea investitionala. Mai degraba tendinţa inversa ar trebui sa fie un semn ca ceva se întampla nasol", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

Unda de șoc a lovit și piața criptomonedelor, care a înregistrat pierderi masive. Bitcoin, cel mai popular activ digital, s-a devalorizat cu peste 12 procente în ultimele zile. Prețul monedei a scăzut cu aproape 11 mii de dolari și a ajuns la pragul de 78 de mii.

