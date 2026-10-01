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Preţul aurului, 1 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6 bani

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.10.2026, 13:09 | Modificat la 01.10.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 1 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu şase bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,5988 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,6765 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5896 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1807 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2777 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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