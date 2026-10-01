Preţul aurului, 1 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6 bani
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 1 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu şase bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,5988 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,6765 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5896 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1807 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2777 lei româneşti.