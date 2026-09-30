AFIR a anunţat condiţiile pentru prefinanţarea proiectelor de energie. Ce presupune garanţia bancară

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un model de Scrisoare de Garanţie Bancară în vederea acordării unei prefinanţări beneficiarilor privaţi ai Schemei de energie, a anunţat, miercuri, instituţia.

AFIR a publicat un model de scrisoare de garanţie bancară pentru schema de energie - Sursa: Profimedia

Schema de finanţare vizează un ajutor privind sprijinirea în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, finanţată din Fondul pentru Modernizare.

Documentul trebuie utilizat de beneficiarii privaţi pentru întocmirea dosarului cererii de prefinanţare, care trebuie realizat conform modelului prevăzut în anexa la contractul de finanţare. Ulterior depunerii acestuia în sistemul informatic al AFIR, suma solicitată de beneficiar este transferată de Agenţie în termenele şi condiţiile prevăzute în contractul de finanţare.

AFIR precizează că valoarea maximă a prefinanţării nu poate depăşi 30% din valoarea ajutorului de stat nerambursabil rămas de decontat la data solicitării prefinanţării, iar acordarea acesteia este condiţionată de constituirea unei garanţii în procent de 100% din valoarea prefinanţării, prezentată sub forma unei scrisori de garanţie bancară emisă pentru suma solicitată la prefinanţare de o instituţie de credit bancară deschisă pe teritoriul României. SGB trebuie să fie valabilă până la data expirării duratei de execuţie a contractului.

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Dosarul cererii de prefinanţare se poate depune în orice etapă pe toată durata de implementare a proiectului, conform graficului de eşalonare a plăţilor, fiind acordată proporţional cu valoarea rămasă de plătit din ajutorul public nerambursabil - în cazul în care prefinanţarea este solicitată după depunerea unor tranşe de plată. Suma aferentă prefinanţării se justifică pe bază de documente, la ultima cerere de rambursare.

Modelul Scrisorii de Garanţie Bancară publicat de AFIR este agreat cu Asociaţia Română a Băncilor şi este disponibil pe www.afir.ro.