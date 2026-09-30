Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare să încaseze pensiile aferente lunii octombrie din 2026. Pensionarii din România își vor primi pensiile aferente lunii octombrie 2026 potrivit calendarului obișnuit de plată. Cei care au ales să primească banii în cont bancar trebuie să rețină data de 12 octombrie, în timp ce pensiile distribuite prin Poșta Română ajung la beneficiari în prima jumătate a lunii.

În octombrie, data de 12 cade într-o zi de luni, astfel că plata pensiilor pe card se face fără decalaje generate de weekend. Potrivit regulilor stabilite de Casa Națională de Pensii Publice, viramentele în cont curent sau pe card se fac în data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de data de 13.

Când intră pensiile pe card în octombrie 2026

Pensionarii care primesc pensia prin virament bancar ar trebui să aibă banii în cont luni, 12 octombrie 2026. CNPP precizează că plata în cont curent sau pe card se face în data de 12 a fiecărei luni, însă termenul poate fi cel târziu data de 13. Pentru luna octombrie 2026, cele două date sunt 12 și 13 octombrie. Asta înseamnă că pensionarii trebuie să verifice contul bancar începând de luni, 12 octombrie.

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Ora la care banii devin disponibili poate fi diferită de la o bancă la alta. Prin urmare, dacă suma nu apare imediat în primele ore ale zilei, acest lucru nu înseamnă automat că plata este întârziată.

Când vin pensiile prin Poșta Română în octombrie

Pentru pensionarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea pensiilor se face în intervalul 1–15 octombrie 2026. Data exactă la care ajunge poștașul nu este aceeași pentru toți beneficiarii. Aceasta depinde de traseul de distribuire stabilit în fiecare localitate.

Astfel, un pensionar poate primi pensia în primele zile ale lunii, în timp ce în altă zonă plata poate ajunge câteva zile mai târziu, dar în interiorul perioadei stabilite.

CNPP menționează că plata pensiilor prin intermediul Poștei Române se face în intervalul 1–15 al fiecărei luni.

De ce pensiile pe card pot intra la ore diferite

Chiar dacă plata este programată pentru aceeași zi, banii nu intră neapărat în cont la aceeași oră pentru toți pensionarii. Viramentul este procesat de instituțiile bancare, iar momentul în care suma apare în aplicația de internet banking sau în cont poate varia.

Prin urmare, pensionarii care nu văd banii imediat dimineața de 12 octombrie trebuie să aștepte procesarea bancară. Dacă suma nu apare nici până la termenul stabilit, situația poate fi verificată ulterior la banca la care este deschis contul sau la casa teritorială de pensii.

Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este acasă când vine poștașul

În cazul pensionarilor care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea se face la domiciliul beneficiarului. Dacă pensionarul nu este găsit acasă, există posibilitatea ridicării banilor de la unitatea poștală, în condițiile stabilite pentru plata pensiilor.

Important este ca beneficiarii să păstreze documentele primite de la poștaș și să verifice instrucțiunile lăsate în cazul în care nu au fost găsiți la domiciliu.

Când primesc pensiile românii care locuiesc în străinătate

Pentru pensionarii nerezidenți ale căror drepturi sunt transferate în conturi bancare din străinătate, plata se face în data de 20 a lunii, potrivit calendarului CNPP. În octombrie 2026, data de 20 cade marți. Momentul în care banii devin disponibili în cont poate depinde însă de durata transferului bancar internațional și de banca beneficiarului.

Cât este pensia în octombrie 2026

Valoarea pensiei diferă de la un beneficiar la altul și este stabilită în funcție de drepturile individuale ale fiecărui pensionar. Prin urmare, nu există o sumă unică pe care o primesc toți pensionarii în luna octombrie.

Suma virată în cont este cea aferentă drepturilor de pensie stabilite pentru fiecare beneficiar, inclusiv eventualele modificări sau drepturi suplimentare care se aplică în cazul respectiv.

Ce trebuie să facă pensionarii dacă pensia nu intră pe card

În cazul în care pensia nu apare în cont la data obișnuită, primul pas este verificarea contului și a extrasului bancar. Dacă banii nu sunt disponibili nici până la termenul-limită de plată, pensionarul poate lua legătura cu banca sau cu casa teritorială de pensii pentru verificarea situației.

În cazul unei probleme legate de contul bancar, este important ca beneficiarul să se asigure că datele contului comunicate pentru plata pensiei sunt corecte.