Mulți dintre părinții care încasează alocația de stat pentru copii sunt interesați să afle când intră mai exact alocația pe card, data putând varia în anumite situații. În România, alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de până la 18 ani, care au reședința legală în România.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în octombrie 2026 - Shutterstock

Alocațiile pentru copii aferente lunii septembrie 2026 vor fi plătite în prima parte a lunii. Părinții care primesc banii prin virament bancar trebuie să știe că suma va fi virată pe card în data de 8 octombrie, în timp ce beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal vor începe să primească banii din 12 octombrie.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) efectuează lunar plata alocațiilor de stat pentru copii, iar banii sunt virați în conturile beneficiarilor conform calendarului stabilit. În septembrie, data de plată este joi, 8 octombrie 2026.

Când intră alocațiile pe card în octombrie 2026

Pentru beneficiarii care primesc alocația de stat prin virament bancar, plata este programată pentru joi, 8 octombrie 2026. Banii sunt virați în conturile bancare indicate de beneficiari. Ora la care suma apare în cont poate fi diferită de la o bancă la alta, astfel că eventualele diferențe de câteva ore nu înseamnă neapărat o întârziere a plății.

Articolul continuă după reclamă

Părinții care nu primesc banii instant trebuie să țină cont de timpul necesar procesării tranzacțiilor de către instituția bancară.

Când se plătesc alocațiile prin poștă

Pentru persoanele care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea este programată să înceapă luni, 12 octombrie 2026. Spre deosebire de plata pe card, banii nu ajung în aceeași zi la toți beneficiarii. Distribuirea mandatelor poștale se desfășoară pe parcursul mai multor zile, în funcție de zona de domiciliu și de traseul poștașului.

Astfel, beneficiarii care nu primesc alocația chiar pe 12 octombrie nu trebuie să considere automat că plata a fost omisă.

Ce sume primesc copiii în 2026

În 2026, cuantumul alocației de stat este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și pentru copiii cu dizabilități. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei pe lună.

Aceeași sumă de 292 de lei se acordă și tinerilor care au împlinit 18 ani, dacă aceștia continuă studiile în condițiile prevăzute de lege.

Când intră indemnizația pentru creșterea copilului

În aceeași perioadă sunt programate și alte drepturi sociale destinate familiilor cu copii. Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție urmează, de asemenea, calendarul de plată comunicat pentru luna octombrie. Pentru beneficiarii care primesc banii prin virament bancar, plata este programată pentru 8 octombrie 2026.

Ce trebuie să facă părinții dacă banii nu intră la data anunțată

Dacă alocația nu apare imediat în cont în ziua de plată, părinții trebuie să țină cont, în primul rând, de timpul de procesare al băncii. În cazul plăților prin mandat poștal, distribuirea se poate întinde pe mai multe zile.

Dacă întârzie mai multe zile, beneficiarii se pot adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) din județul de domiciliu pentru verificarea situației. Este important ca părinții să verifice și dacă datele bancare declarate sunt corecte, în special în cazul în care au fost schimbate recent contul sau banca.

Așadar, părinții care primesc alocația pe card trebuie să rețină data de 8 octombrie 2026. Pentru cei care încasează banii prin mandat poștal, distribuirea începe pe 12 octombrie.