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Preţul aurului, 10 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,45 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 13:16 | Modificat la 10.11.2026, 13:17

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,45 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,0791 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8052 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3946 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7617 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3443 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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