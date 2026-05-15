Preţul aurului, 15 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 17,61 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 15 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 17,61 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 654,1370 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,4801 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6989 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2088 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9779 lei româneşti.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰