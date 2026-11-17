Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 53 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,7755 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 noiembrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7981 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,8665 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4173 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti.