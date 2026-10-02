Preţul aurului, 2 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,6 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 2 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,2010 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 septembrie 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape şapte bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3447 lei româneşti, a pierdut mai mult de 14 bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7347 lei româneşti, a pierdut aproape 10 bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,2764 lei româneşti, şi a pierdut şi mai mult de şapte bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7519 lei româneşti.