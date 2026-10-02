Preţul aurului, 2 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,6 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 2 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,2010 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 septembrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape şapte bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3447 lei româneşti, a pierdut mai mult de 14 bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7347 lei româneşti, a pierdut aproape 10 bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,2764 lei româneşti, şi a pierdut şi mai mult de şapte bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7519 lei româneşti.