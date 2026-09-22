Preţul aurului, 22 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,47 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 22 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,3962 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6085 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5934 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2647 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1371 lei româneşti.